L'ensemble des postes-frontières du Guangxi entreprennent un fonctionnement normal





NANNING, Chine, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les statistiques du département du Commerce de la région autonome de Guangxi Zhuang montrent qu'au cours du jour férié de mai 2022, un total de 3 344 véhicules sont entrés et sortis par les postes-frontières routiers du Guangxi, dont 1 601 et 1 743 véhicules qui sont respectivement sortis et entrés au Guangxi. Tous les postes-frontières du Guangxi ont maximisé la capacité de dédouanement en vertu du principe de « accès ouvert dans toute la mesure du possible » en réduisant au minimum les répercussions de la pandémie. En date du 5 mai, sept postes-frontières routiers et une gare frontière avec une capacité de manutention du fret étaient tous ouverts pour un dédouanement normalisé.

Le 5 mai, la cérémonie de départ du premier train spécial chargé de médicaments chinois importés du Vietnam a eu lieu à la gare frontière de Pingxiang, au Guangxi. Le train était chargé de 12 compartiments (pesant chacun environ 15 tonnes) de tiges de spatholobus suberectus en provenance du Vietnam. Le train circulera régulièrement pour contribuer à l'approfondissement de la coopération globale entre la Chine et le Vietnam dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise. À l'heure actuelle, le Guangxi abrite le poste d'importation de médicaments de Nanning et les postes-frontières de Dongxing, Pingxiang, Longbang et Aidian pour l'importation de matériel médical, qui sont progressivement devenus l'un des principaux canaux d'importation de matériel médical chinois en provenance des pays de l'ANASE. La variété et la quantité de plantes médicinales chinoises en provenance des pays de l'ANASE qui entrent en Chine par les postes-frontières du Guangxi ont augmenté à un rythme fulgurant. Depuis 2020, la valeur totale des biens se classe en tête sur deux années consécutives dans le pays.

Le poste-frontière de Youyiguan au Guangxi a lancé un système de vérification sans contact grâce à l'innovation des méthodes d'inspection frontalière afin de garantir l'estampillage des documents sans contact. Deux détecteurs automatiques de température et des caméras haute définition sont installés au poste d'inspection des douanes pour la détection sans contact de la température et la vérification des documents des conducteurs désignés pour les cargaisons transfrontalières.

Le département du Commerce de la région autonome zhuang du Guanxhi (bureau portuaire) continuera de coordonner ses efforts avec les ministères concernés afin d'oeuvrer à la prévention et au contrôle du COVID-19 à chaque frontière et poste de dédouanement non verrouillé afin de garantir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement Chine-ASEAN.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1821694/1_Pingxiang_Port.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1821695/2_Puzhai_access.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 10:04 et diffusé par :