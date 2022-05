Déclaration - Journée internationale de la diversité biologique 2022 : déclaration du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault





OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - « Équitable. Respectueux de la nature. Carboneutre. Ces trois objectifs sont au coeur du thème de la Journée internationale de la diversité biologique de cette année : Bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie. L'appauvrissement de la biodiversité a des incidences importantes sur toute l'humanité, de la perturbation de nos systèmes économiques et de santé à notre capacité de lutter contre les changements climatiques. Pour veiller à ce que nous ayons une planète saine dans toute sa variété et sa richesse, nous devons bâtir un avenir équitable, respectueux de la nature et carboneutre.

« Notre gouvernement prend des mesures audacieuses afin de protéger l'environnement naturel qui contribue à définir le Canada. Nous nous sommes engagés à protéger 25 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2025 et à travailler à en conserver 30 p. 100 d'ici 2030. Nous avons déjà fait des investissements jamais vus dans la conservation de la nature, et ce n'est que le début. En 2021, nous avons affecté 4,1 milliards de dollars au soutien des mesures dans l'ensemble du pays, y compris des efforts de conservation dirigés par les peuples autochtones. Nous avons également investi près de 5 milliards de dollars dans des solutions climatiques fondées sur la nature qui nous aident à nous attaquer à la double crise des changements climatiques et de l'appauvrissement de la biodiversité.

« Lors de la COP26, en novembre dernier, à Glasgow, le Canada s'est engagé à consacrer au moins 20 p. 100 de son engagement de 5,3 milliards de dollars à titre de financement international de la lutte contre les changements climatiques vers des solutions climatiques fondées sur la nature qui auront des retombées connexes sur la biodiversité dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années.

« La Journée internationale de la diversité biologique est une occasion de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour renouer avec la nature, d'une manière qui tient compte de la réalité de tous, y compris des peuples autochtones, des femmes et des jeunes. Nos yeux sont maintenant tournés vers un ambitieux nouveau cadre mondial sur la biodiversité pour l'après-2020, qui doit être parachevé à la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. En travaillant ensemble à l'échelle mondiale, je sais que nous pouvons vraiment bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie. »

