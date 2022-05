Goodix repousse les limites des innovations IoT avec des solutions de détection et de connectivité de nouvelle génération





SHENZHEN, Chine, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Goodix Technology a présenté son portefeuille de produits élargi avec des percées majeures dans les solutions de détection et de connectivité lors du séminaire Goodix Tech 2022 à Shenzhen, en Chine. Sur la base de la structure stratégique de l'entreprise, Goodix continue d'investir massivement dans les technologies de base qui stimulent l'innovation dans les applications IoT pour une nouvelle ère de connectivité intelligente. Les deux points forts du séminaire ont été l'introduction des nouvelles solutions Bluetooth LE SoC et Time of Flight (ToF).

L'innovation présentée accélère la connexion globale

Ces dernières années, le thème majeur des nouveaux développements technologiques est fortement lié au domaine de l'Internet des objets (IoT), qui a entraîné une transformation généralisée dans un large éventail d'industries. Selon des données récentes d'IoT Analytics, le nombre mondial d'appareils IoT connectés devrait croître à un TCAC de 22 % à 27 milliards de points de terminaison actifs d'ici 2025, apportant d'énormes opportunités de marché pour les dispositifs portables intelligents, la maison intelligente et les applications de connectivité des villes intelligentes.

Grâce à des années d'innovation dans la technologie sans fil basse consommation, Goodix lance sa nouvelle génération de Bluetooth LE SoC série GR5526 avec une capacité de conduite d'affichage plus forte, une consommation d'énergie réduite et une connexion plus rapide. La solution intègre un GPU 2.5D dédié pour améliorer l'efficacité du rendu graphique, et prend en charge plus de 30 ips sur un écran d'affichage de résolution 454x454, permettant une expérience visuelle supérieure pour les utilisateurs d'appareils portables. Une architecture de système ultra-basse consommation est adoptée pour réduire la consommation d'énergie pendant la transmission Bluetooth de 30 % par rapport aux produits de la génération précédente. Compatible avec la dernière norme Bluetooth 5.3, la solution offre d'excellentes performances RF pour une connexion plus stable et plus rapide. Goodix se consacre à l'innovation de la technologie Bluetooth LE avec une nouvelle série GR533x destinée aux marchés de la maison intelligente et des étiquettes intelligentes, qui sortira bientôt.

De plus, la solution SoC NB-IoT de Goodix qui intègre un système d'application OpenCPU a été appliquée avec succès aux compteurs d'eau intelligents dans le cadre d'une coopération conjointe avec des partenaires industriels renommés. Son architecture innovante à double coeur AP/CP améliore non seulement la stabilité du système et la fiabilité de la connexion, mais assure également une consommation d'énergie ultra-faible qui peut prendre en charge la longue durée de vie de la batterie des compteurs intelligents. Dotée d'une intégration élevée, d'une facilité d'utilisation et d'un coût BoM compétitif, cette solution permettra à Goodix d'étendre davantage sa présence sur le marché plus large de l'IoT.

Dans le but de créer un écosystème IoT ouvert, Goodix continuera de travailler avec des partenaires de l'industrie et à prendre en charge l'environnement de développement intégré (IDE) grand public avec de riches ressources périphériques pour aider les clients à accélérer la mise sur le marché de différentes applications sans fil.

Créer une vie intelligente avec des applications de détection diversifiées

Fort de son expertise en acoustique, en optique et en technologie de détection électronique, Goodix est à l'avant-garde de la sophistication des applications IoT.

Au cours du séminaire, Goodix a présenté sa solution de détection 3D Time of Flight (ToF) qui intègre un capteur d'image ToF et un pilote laser pour permettre une mesure de profondeur de haute précision pour diverses applications telles que les smartphones et les robots. À l'aide d'un algorithme clairsemé à dense auto-développé, la solution offre des performances de mesure de haute précision à 5 mètres avec < 1 % d'erreur, ainsi qu'une faible consommation d'énergie, ce qui permet aux smartphones de créer un effet photo bokeh plus précis et une capacité de mise au point plus rapide la nuit. Il prend également en charge les fonctions de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) et d'évitement d'obstacles pour la navigation intelligente des robots de balayage avec sa solution combinée de tracé et de schéma d'inondation.

Le capteur ToF dispose de plusieurs technologies brevetées pour aider les appareils intelligents à obtenir une meilleure suppression de la lumière ambiante, une anti-interférence et une plage dynamique élevée (HDR). Avec un vaste ensemble de matériel et de logiciels, de conceptions de référence, d'algorithmes et de kits de développement logiciel (SDK), Goodix peut fournir des solutions clés en main pour permettre les applications plus larges de la technologie ToF telles que l'évitement d'obstacles et la mesure de la hauteur par drones, ainsi que la reconnaissance faciale et la sécurité automobile.

En réponse à la forte croissance des marchés des dispositifs portables, Goodix a lancé un riche portefeuille de solutions de capteurs de santé et VersaSensor (capteurs interactifs multifonctions) pour les montres intelligentes, les bracelets, les écouteurs et les appareils de réalité virtuelle/réalité augmentée, et a remporté une adoption commerciale à grande échelle par des marques mondiales réputées. Pour aller plus loin, Goodix présente sa solution complète d'oxymètre au bout des doigts qui déploie les algorithmes de qualité médicale. En coopérant avec des applications connexes, il peut fournir des instructions de santé efficaces et un diagnostic de maladie et des alertes pour les utilisateurs à domicile.

« Nous avons toujours mis l'accent sur le principe de se développer avec les clients », a déclaré Sandy Hu, présidente de Goodix. « Nous nous concentrons sans relâche sur nos technologies de base que sont la détection, le traitement, la connectivité et la sécurité. Et dans ces domaines, nous continuerons à créer des collaborations puissantes avec des leaders de l'industrie et des partenaires de l'écosystème. Notre objectif est d'étendre les mises en oeuvre commerciales de ces technologies innovantes et d'offrir une vie plus intelligente et connectée aux consommateurs du monde entier. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.goodix.com

