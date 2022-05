Ecopia AI s'associe à une filiale de Snap Inc. pour piloter l'intégration de contenus de cartes 3D





Ecopia AI a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par une filiale de Snap Inc. en vue de fournir des données de cartographie vectorielle haute précision.

Ecopia tire parti de systèmes de cartographie avancés, basés sur l'IA, pour exploiter les images géospatiales les plus récentes disponibles commercialement, accessibles via son réseau mondial de partenaires, produisant des cartes vectorielles de haute précision. Dans le cadre de cette initiative, Ecopia s'est tournée vers Airbus pour accéder à sa base de données d'images mondiale de qualité supérieure offrant une résolution de 30-50 cm, qui sert d'imagerie d'entrée pour la production de contenus de cartes à grande échelle.

« Ecopia a prouvé sa capacité à fournir des données de cartographie très précises à grande échelle et à une vitesse inégalée », a déclaré un porte-parole de la filiale de Snap, Inc.

« Ecopia a pour mission de numériser le monde en utilisant l'IA, offrant des données de cartographie haute précision pouvant servir d'infrastructure numérique dans de nombreux secteurs », a expliqué Jon Lipinski, cofondateur et président d'Ecopia. « Nous sommes très enthousiasmés de voir une société technologique de premier plan mondial reconnaître et faire confiance à la qualité et à la précision de nos données pour une utilisation dans ses applications de prochaine génération. »

Ecopia a pour mission de créer un double numérique de la Terre. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour convertir des images à haute résolution en cartes vectorielles haute définition (HD). Ces cartes constituent une représentation numérique de la réalité et sont intégrées dans des applications décisionnelles, offrant une vision unique à grande échelle. Les cartes vectorielles HD d'Ecopia sont utilisées pour des centaines d'applications commerciales et gouvernementales dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.ecopia.ai.

