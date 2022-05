Le Digital Enterprise Show dévoile le principal intervenant de la conférence 2022 à Málaga: Barack Obama





Le 44e président des États-Unis participera au Digital Business World Congress

Du 14 au 16 juin à Málaga, le DES2022 réunira plus de 12 000 participants, 500 experts internationaux et 300 organisations exposantes

MADRID, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Barack Obama sera l'intervenant principal d'une séance de questions et réponses lors de la sixième édition du plus important forum international sur l'innovation et la transformation numérique, DES - Digital Enterprise Show 2022 , qui aura pour la première fois lieu à Málaga du 14 au 16 juin. Le DES 2022 réunira plus de 12 000 participants, dont le but est de promouvoir la numérisation des entreprises et des administrations afin d'accroître leur compétitivité et de stimuler le développement économique et social.

Sous le slogan « Reimagine Business » (Réinventer l'entreprise), plus de 500 experts du monde entier partageront leurs stratégies, connaissances et réussites dans l'application de la technologie à différents secteurs lors du Digital Business World Congress , principale conférence sur la transformation numérique qui se tiendra dans le cadre du DES2022. Au total, il y aura plus de 250 heures de présentations dans un programme de contenu qui sera complété par six forums verticaux axés sur différentes industries (industrie 5.0, commerce de détail et logistique, santé, villes intelligentes, banques, tourisme et hôtellerie). et des ordres du jour axés sur chaque profil professionnel (PDG, responsable des services informatiques, directeur marketing, directeur de la stratégie digitale, directeur financier et directeur des ressources humaines).

Parmi toutes les sessions qui se dérouleront au Digital Business World Congress, l'une des plus importantes pour les participants et pour toute la ville de Málaga sera sans aucun doute celle tenue par le 44ème président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Cet échange aura pour but d'inspirer et de motiver les directeurs généraux, les PDG et les cadres supérieurs d'entreprises internationales bien connues afin qu'ils puissent faire face aux défis économiques, sociaux et technologiques qui sont récemment apparus dans notre système.

Barack Obama est entré en fonction dans une première période de crise sans précédent pour l'Amérique depuis des décennies : une nation en guerre, une planète en péril, le rêve américain lui-même menacé par la pire calamité économique depuis la Grande Dépression. Et pourtant, malgré tous les obstacles politiques auxquels il a été confronté, le leadership d'Obama a contribué à sauver l'économie, à redynamiser l'industrie automobile américaine, à réformer le système de santé pour couvrir vingt millions d'Américains supplémentaires, et à bien engager le pays sur la voie d'un avenir énergétique propre, tout en supervisant la plus longue période de création d'emplois de l'histoire des États-Unis.

Outre l'ancien président, le DES2022 fera intervenir une longue liste d'experts internationaux tels que Gunter Pauli, fondateur de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), entrepreneur et principal spécialiste de l'économie bleue; Liz Parrish, qui présentera les avancées de ses recherches pour développer une méthode permettant d'inverser le vieillissement des cellules et de prolonger l'espérance de vie ; et Jesús Hernández Galán, directeur de l'accessibilité et de l'innovation à la Fondation ONCE, qui analysera comment la technologie peut aider les personnes souffrant d'un handicap à accroître leur autonomie. Parmi les autres professionnels ayant confirmé leur présence pour partager leur vision et leur expérience figurent le consultant en image de marque Andy Stalman ; la consultante internationale en gouvernance d'entreprise, risque, éthique, crise, réputation, ESG et cybersécurité, Andrea Bonime-Blanc ; la coach en narration et communication, Eva Snijders ; le communicant en transformation numérique et analyse économique, Marc Vidal ; et l'auteure, conférencière TED et entrepreneuse spécialisée dans les startups, la transparence d'entreprise et le talent féminin, Paulina Tenner, entre autres.

Dans cette édition, plus de 300 organisations exposantes telles que AWS, IBM, KPMG, Kyndryl, T-Systems, Arcopay, Codurance, Personio ou The Cube, présenteront les solutions technologiques les plus innovantes, comme l'intelligence artificielle, l'IdO, la cybersécurité, le Big Data, la réalité virtuelle, le blockchain ou la 5G, pour n'en citer que quelques-unes.

Málaga, capitale mondiale du numérique

Ces dernières années, Málaga est devenue un pôle d'attraction pour les grandes entreprises internationales engagées en matière d'innovation et de numérisation. La situation géographique stratégique de la ville, son patrimoine culturel et son soutien aux talents commerciaux émergents constituent quelques-uns des facteurs qui ont fait de Málaga une plaque tournante de l'innovation technologique dans le sud de l'Europe. Ainsi, en célébrant le DES2022, la ville confirme la stratégie d'internationalisation et de modernisation qui transforme le sud de l'Espagne en une destination de choix pour les investisseurs du monde entier afin de stimuler la création d'emplois dans le secteur des TIC et le développement d'un modèle économique basé sur l'innovation et le talent.

À propos de DES | Digital Enterprise Show (14?16 juin 2022, FYCMA, Málaga) : Le DES-Digital Enterprise Show est un événement de Nebext - Next Business Exhibitions en collaboration avec la ville de Málaga et la Junta de Andalucia. En cinq éditions, il est devenu le plus grand événement professionnel européen sur la transformation numérique des affaires et l'un des points de référence mondiaux qui propose à la haute direction les dernières solutions et produits technologiques pour aider les grandes entreprises, les PME et les administrations publiques européennes dans leur transformation numérique. Pendant 3 jours, nous combinons technologie et innovation au leadership numérique, aux solutions technologiques pour améliorer l'expérience client et employé, à l'optimisation des processus opérationnels et à l'identification de nouveaux modèles commerciaux, services et produits dans tous les secteurs.

