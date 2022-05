Opération haute vitesse - De nouveaux projets de desserte haute vitesse dans 6 municipalités de la région de l'Outaouais





LA PÊCHE, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement annonce un investissement de 8,5 millions de dollars afin de permettre au fournisseur Digicom d'offrir à 180 foyers orphelins l'accès à des services Internet haute vitesse par l'entremise d'un réseau de fibre optique jusqu'au domicile et de convertir, pour 2 056 autres foyers, la technologie sans fil vers du filaire optique, dans la région de l'Outaouais.

L'adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, ainsi que la vice-présidente de Digicom, Mme Christine Marion, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en présence du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque.

Le financement de ces travaux est accordé par l'entremise du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable. Pour la région de l'Outaouais, cette annonce porte l'investissement total à plus de 220 millions de dollars, par l'entremise de l'Opération haute vitesse, pour quelque 34 927 foyers visés.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels, dans une société moderne comme le Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés.

Citations :

« Au cours de la dernière année, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d'Internet en région. Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. Des sommes de plus de 1 milliard de dollars ont été réservées pour soutenir des travaux dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Digicom est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse

« L'accès à Internet haute vitesse est primordial pour la vitalité de nos régions, ainsi que pour leur développement social et économique. Avec la pandémie, l'aspect essentiel de ce service a été amplifié. L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, que chacun des acteurs - petites et grandes entreprises, organismes, MRC ainsi que tous les ordres de gouvernements - doit s'impliquer et contribuer à sa mesure, afin de pouvoir, ensemble, relever le défi de servir tous les foyers québécois d'ici septembre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Nous sommes très heureux de nous associer au gouvernement pour offrir la fibre optique jusqu'au domicile à ces foyers de la région de l'Outaouais. Ce déploiement comble la fracture numérique de la région en offrant des services à valeur ajoutée aux foyers qui ont désespérément besoin d'un accès à Internet haute vitesse. Il s'agit d'un mandat de transformation, pour Digicom, lequel établira l'entreprise comme l'un des principaux fournisseurs indépendants de fibre optique jusqu'au domicile dans la province. »

Christine Marion, vice-présidente de Digicom

Répartition des foyers concernés :

Les 180 foyers orphelins visés se trouvent dans ces municipalités : Alleyn-et-Cawood (12), Gatineau (24), La Pêche (24), Low (24) et Val-des-Monts (96)

Les 2 056 foyers pour lesquels la technologie sans fil sera convertie vers du filaire optique se trouvent dans ces municipalités : Cantley (11), Gatineau (21), La Pêche (558), Low (33) et Val-des-Monts (1433).

Faits saillants :

À ce jour, le gouvernement a réservé, à lui seul, des sommes de plus de 1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

À terme, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , avec un pourcentage qui avoisinera 100 %.

, avec un pourcentage qui avoisinera 100 %. Lancés respectivement en mars, en juillet et en novembre 2021, les volets Éclair I, Éclair II et Éclair III de l'Opération haute vitesse ont permis la couverture totale de plus de 181 000 foyers, qui se sont ajoutés aux 58 000 foyers visés par les initiatives précédentes.

Le 9 mai dernier, grâce à une entente avec Space X Canada, le gouvernement a annoncé que pour desservir environ 10 000 foyers difficilement accessibles, au sud du 57 e parallèle, les services satellitaires de Starlink seraient déployés.

parallèle, les services satellitaires de Starlink seraient déployés. Tous les travaux financés par l'Opération haute vitesse devront être terminés d'ici le 30 septembre prochain et permettre une connexion d'au moins 50 Mbit/s de téléchargement et 10 Mbit/s de téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée.

Dans le but d'informer la population et les partenaires quant à l'avancement des travaux de l'Opération haute vitesse, le gouvernement a dévoilé, plus tôt ce mois-ci, une nouvelle carte interactive, simple et intuitive offerte gratuitement en ligne. Cette carte présente l'état de la situation pour chaque foyer du Québec et fera l'objet de mises à jour régulières jusqu'à la fin de l'Opération.

Afin que tous les foyers soient couverts, d'ici la fin de l'Opération, la population est invitée à consulter la carte interactive en ligne et à communiquer avec le Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité, à [email protected] , pour signaler toute adresse manquante ou erreur d'état de service.

Annexes :

Accès à Internet haute vitesse au Québec - État de situation et carte interactive

Régions branchées, Éclair I et Éclair II - Répartition des foyers et financements accordés

Éclair III - Répartition des foyers et financements accordés

Déploiement de la couverture satellitaire Starlink - Répartition des foyers

Opération haute vitesse - Répartition des foyers selon l'état de service, par région administrative

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 09:30 et diffusé par :