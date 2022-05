CGTN : La Chine réaffirme son engagement en faveur d'une ouverture de haut niveau





PÉKIN, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Mercredi, la Chine a réaffirmé son engagement envers une ouverture de haut niveau et a promis de favoriser un environnement commercial fondé sur les principes du marché.

« Je tiens à répéter que la détermination de la Chine à s'ouvrir à un niveau élevé ne changera pas, et que la porte de la Chine s'ouvrira encore plus grand au monde », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de son allocution à la conférence du 70e anniversaire du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et du Sommet mondial pour la promotion du commerce et de l'investissement via liaison vidéo.

« La Chine continuera d'encourager un environnement commercial favorable, fondé sur les principes du marché, régi par la loi et conforme aux normes internationales », a déclaré Xi Jinping.

Le président chinois a ajouté que la Chine, deuxième plus grande économie du monde, poursuivrait la mise en oeuvre de haut niveau de l'accord de partenariat économique global régional (RCEP) et de la coopération de haute qualité découlant de l'initiative « Belt and Road » (la Ceinture et la Route). Le pays offrira en outre davantage de débouchés, d'investissements et de possibilités de croissance à la communauté mondiale des affaires.

Malgré les défis posés par la pandémie prolongée de COVID-19, la Chine a obtenu de solides résultats commerciaux au premier trimestre de l'année, le total des importations et des exportations de biens ayant bondi de 29,2 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 8,47 billions de yuans (environ 1,25 billion de dollars), selon les données de l'administration générale des douanes.

Au premier trimestre, le commerce de la Chine avec les pays situés le long de « la Ceinture et la Route » a augmenté de 21,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,5 billions de yuans (environ 370 milliards de dollars). Le commerce du pays avec les 14 autres membres du RCEP s'est élevé à 2,67 billions de yuans (environ 395 milliards de dollars), en hausse de 22,9 % sur un an et représentant 31,5 % de ses importations et exportations totales au cours de la période.

Selon Xi Jinping, depuis sa création en 1952, le CCPIT a joué un rôle important dans le renforcement des liens d'intérêts entre les entreprises chinoises et étrangères, la promotion des échanges économiques et commerciaux internationaux et le développement des relations.

Le parcours de 70 ans du CCPIT a été « un exemple de l'ouverture sans cesse croissante de la Chine, et un témoin important de la façon dont les entreprises de différents pays pourraient partager des opportunités de développement et bénéficier d'une coopération gagnant-gagnant », a-t-il ajouté.

Xi Jinping appelle à élargir la coopération

Notant que la mondialisation économique connaît des vents contraires et que le monde entre dans une nouvelle période de volatilité et de transformation, le président a fait plusieurs propositions.

Selon Xi Jinping, des efforts conjoints sont nécessaires pour vaincre la pandémie. Le président indiqué par ailleurs qu'il est important de donner la priorité aux personnes et à leur vie, de s'engager activement dans la coopération internationale en matière de R&D, de production et de distribution de vaccins, et de renforcer la gouvernance mondiale en matière de santé publique.

Au sujet de la relance du commerce et de l'investissement, le président chinois a souligné le soutien du régime commercial multilatéral centré sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), assurant la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, et élargissant la coopération afin de permettre aux gains de développement de mieux se répercuter sur les populations de tous les pays.

Xi Jinping a également rappelé les efforts déployés pour libérer le pouvoir de l'innovation en vue de favoriser le développement, appelant à la promotion d'un environnement ouvert, juste, équitable et non discriminatoire pour le développement scientifique et technologique.

Concernant l'amélioration de la gouvernance mondiale, le président a déclaré que le véritable multilatéralisme devait être maintenu.

« Nous devrions choisir le dialogue plutôt que la confrontation, abattre les murs plutôt que les ériger, poursuivre l'intégration plutôt que le découplage, opter pour l'inclusivité et non l'exclusion, et guider les réformes du système de gouvernance mondiale en nous appuyant sur le principe d'équité et de justice », a déclaré Xi Jinping.

