50 000 $ pour la Clinique juridique de la Faculté de droit de l'Université de Montréal





QUÉBEC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 50e anniversaire de la Clinique juridique de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé l'octroi d'une subvention de 50 000 $. Cette aide financière permettra notamment à la Clinique d'élargir son offre de services. En effet, les étudiantes et étudiants en droit pourront désormais, sous la supervision d'avocates et d'avocats ou de notaires, offrir des avis et des conseils juridiques gratuits ou à coût modique à la population de la région de Montréal.

Grâce à la Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19, les cliniques juridiques universitaires peuvent offrir de tels services juridiques aux Québécoises et aux Québécois et ainsi mieux les accompagner dans leurs démarches.

La Clinique juridique de la Faculté de droit de l'Université de Montréal est la toute première à le faire.

Citations

« Nous sommes heureux de constater que la mission de la Clinique continue d'évoluer pour répondre aux besoins de la population, entre autres grâce à l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Celle-ci permet aux étudiantes et étudiants en droit qui travaillent dans les cliniques universitaires de donner des avis et des conseils juridiques. En élargissant son offre de services, la Clinique juridique de la Faculté de droit de l'Université de Montréal contribue à favoriser un plus grand accès à la justice et une justice plus efficace. Félicitations à toute l'équipe! »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« La Clinique juridique de l'Université de Montréal tient à remercier le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, pour l'octroi de ce financement qui viendra bonifier l'offre de services de la Clinique, sur le plan tant sociétal que pédagogique. En effet, cette somme nous permettra de fournir des services juridiques qui répondent davantage aux besoins de la communauté et aussi d'offrir à nos étudiantes et étudiants une expérience d'apprentissage plus enrichissante et mieux adaptée à la réalité et aux enjeux de la pratique du droit en milieu professionnel. »

France Houle, doyenne de la Faculté de droit de l'Université de Montréal

Lien connexe

Pour en savoir plus : www.justice.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 09:20 et diffusé par :