BENOÎT PELLETIER RECEVRA LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE





OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'ex-député et ministre Benoît Pelletier se verra décerner la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec, à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra à l'Hôtel du parlement le 24 mai prochain, à compter de 16 heures. Les autres récipiendaires seront Janette Bertrand, Luc Dionne, Guy Lafleur (à titre posthume) et Joyce Echaquan (à titre posthume).

