Gap lance la première expérience virtuelle Club Roblox pour donner aux adolescents la liberté d'être eux-mêmes





TORONTO, le 20 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui Gap a annoncé sa prochaine aventure dans le monde du métavers; le lancement mondial d'une expérience virtuelle gratuite intégrée à Club Roblox - un monde de jeux de rôles générés par les utilisateurs basé sur Roblox et offrant des possibilités infinies pour l'individualité, l'inclusion et l'expression de soi. En collaboration avec les développeurs de jeux de SuperAwesome, une plateforme kidtech qui offre une expérience numérique sécuritaire aux jeunes du monde entier, Gap met en oeuvre son monde emblématique dans le cadre d'une nouvelle expérience numérique agréable pour les adolescents afin de leur permettre d'explorer leur style individuel et de trouver de nouvelles façons de s'exprimer librement.

Ayant conçu la boutique virtuelle Club Roblox comme s'il s'agissait d'un magasin de la marque pour adolescents, Gap permet ainsi d'accéder à un nouveau jeu et à de nouvelles expériences au sein du Club Roblox et donne la possibilité aux adolescents de découvrir le monde de Gap de manière agréable, sociale et immersive. Les joueurs peuvent participer au mini-jeu de défilé de mode de Gap Teen, Style Stage, qui permet aux utilisateurs d'exprimer leur style personnel en composant des tenues Gap Teen selon différents thèmes. Les utilisateurs peuvent également profiter d'un bar à jus et d'un photomaton à l'intérieur du magasin pour prendre des photos des tenues Gap Teen de leur avatar et de ceux de leurs amis.

Le jeu virtuel Style Stage de Gap Teen est inspiré de la https://www.youtube.com/watch?v=zvJqBqPKdkocampagne publicitaire d'été de Gap, qui a été tournée sur une promenade de Miami Beach au son de la chanson primée de Jon Batiste, « Freedom », où l'on voit, entre autres, une plage, des patins à roulettes, des planches à roulettes, et des rampes de skate. Des reproductions métavers de la collection Gap Teen actuelle seront présentées, soit les indispensables de l'été, le denim ample des années 90, les t-shirts à poche, les camisoles, les chandails à capuchons emblématiques et les robes polyvalentes.

Cette intégration du Club Roblox est la dernière initiative de Gap pour continuer à défendre le style individuel et à façonner les cultures. Le Club Roblox donne aux joueurs le pouvoir et la liberté de s'exprimer de manière authentique à travers son monde virtuel, en s'alignant sur les valeurs fondamentales d'individualité et d'inclusion de Gap.

« Nous souhaitons que les adolescents se sentent représentés et connectés dans un monde Gap inclusif grâce à une expérience de mode immersive et unique qui leur donne la liberté de découvrir leur style individuel et d'être eux-mêmes, à la fois dans le monde réel et dans cet univers numérique en croissance rapide, a déclaré Mary Alderete, responsable mondiale du marketing chez Gap. En nous connectant avec les adolescents là où ils vivent et jouent au Club Roblox, nous leur donnons un autre moyen de nouer des relations et de s'exprimer d'une nouvelle manière. »

« L'identité numérique de cette génération devient rapidement aussi importante pour eux que leur identité réelle », a déclaré Nick Walters, directeur général de SuperAwesome Gaming. Nous sommes ravis d'apporter notre expertise en matière d'engagement numérique sécurisé auprès d'un jeune public pour aider Gap à lancer une nouvelle expérience immersive qui permettra aux adolescents de se connecter avec leur marque de mode préférée dans le Club Roblox. Tout comme avec la mode dans le monde réel, ce partenariat encourage les joueurs à être créatifs, à exprimer leur identité numérique et à explorer leur style unique tout en s'amusant. »

Il s'agit de la première incursion de Gap dans le monde de Roblox, faisant suite à sa collaboration de jetons non fongibles avec le concepteur légendaire Dapper Dan. L'entreprise prévoit de continuer à expérimenter et à tirer des enseignements de cet environnement, afin d'offrir aux gens encore plus de moyens de s'exprimer.

À partir du 20 mai 2022, l'expérience Gap sera disponible dans le monde entier par le biais du Club Roblox et couvrira tous les groupes d'âge. Consultez : https://www.roblox.com/games/3457390032/ISLAND-HOUSE-Club-Roblox.

À PROPOS DE GAP (@gap et @gapkids) :

Gap est une experte du style américain moderne. Fondée à San Francisco en 1969, la marque Gap continue à tirer parti de son héritage axé sur le denim et les kakis fabriqués dans le cadre de Washwell, le programme d'économie d'eau de Gap qui utilise moins d'eau que les méthodes de lavage de vêtements conventionnelles dans une proportion minimale de 20 %. Gap est une marque de style de vie qui comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections Gap Teen, Gap Kids, babyGap, Gap Maternity, Gap Body, GapFit, Yeezy Gap et Gap Home. La marque sert ses clients en ligne et dans des magasins de détail exploités par l'entreprise ou par des franchisés dans le monde entier et offre également à ses clients soucieux d'économiser des collections exclusives à ses magasins Gap Entrepôt. Gap est la marque homonyme du principal détaillant mondial, Gap Inc. (GPS à la bourse de New York), qui détient entre autres les marques Old Navy, Gap, Athleta et Banana Republic. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gapinc.com.

À PROPOS DE SUPERAWESOME :

SuperAwesome permet à Internet d'être plus sûr pour le jeune public. La plateforme kidtech de cette société permet un engagement numérique sûr pour les enfants et les jeunes adolescents du monde entier. SuperAwesome est utilisé par des centaines de marques et des milliers de développeurs pour permettre plus de 12,5 milliards de transactions sécurisées chaque mois. Fondée en 2013, cette société a été rachetée par Epic Games en 2020. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SuperAwesome.com.

