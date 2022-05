JA Solar désignée pour la septième fois consécutive « Top Performer » dans le tableau de bord 2022 de la fiabilité des modules PV publié par PVEL





PÉKIN, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Citant la performance exceptionnelle de ses produits, PV Evolution Labs (« PVEL ») a désigné JA Solar comme un « Top Performer » pour la septième fois dans son tableau de bord 2022 de la fiabilité des modules PV récemment publié. PVEL est un laboratoire mondial de premier plan en matière d'essais de fiabilité et de performance des modules solaires.

Le PVEL classe les fabricants de modules photovoltaïques sur la base des essais du programme de qualification des produits (PQP) sur une période de 18 mois. Le PQP comprend des tests et des analyses portant sur le cycle thermique (TC600), la chaleur humide (DH2000), la séquence d'effort mécanique (MSS), la dégradation induite par le potentiel (PID192), la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LeTID), et plus encore.

Par rapport à la plupart des tests normalisés, le PQP est plus rigoureux en termes de conditions et de séquences de test. Les résultats obtenus sont donc plus détaillés et plus significatifs pour les scénarios d'application pratique des modules. Les résultats du PQP fournissent aux développeurs de projets solaires, aux investisseurs et aux propriétaires d'actifs des données indépendantes et cohérentes sur la fiabilité et les performances, qui leur permettent de choisir des produits PV fiables et de gérer efficacement leurs fournisseurs.

La désignation « Top Performer », pour la septième fois, témoigne de l'innovation continue de JA Solar en matière de produits et de technologie. D'après les données issues d'un test de rendement énergétique d'un an (février 2021-février 2022) mené conjointement par JA Solar et TUV Nord, la production d'énergie par watt du module JA Solar DeepBlue 3.0 est supérieure d'environ 1,6 % à celle des modules ultra-larges actuels.

En donnant la priorité à la recherche et au développement de produits photovoltaïques et de leurs diverses applications, JA Solar montre son engagement à promouvoir le développement et l'application des technologies photovoltaïques à haut rendement. En fournissant des produits de haute qualité à ses clients dans le monde entier, JA Solar a acquis la reconnaissance dans le secteur et s'est vu décerner le label « Meilleure marque du PV » par EUPD Research en Europe, dans la région MENA, au Chili, au Mexique, en Australie et au Vietnam.

