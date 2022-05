Semaine des paramédics : Mettre en valeur toutes les facettes de la paramédecine





QUÉBEC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des paramédics qui se déroulera du 22 au 28 mai 2022, la Fédération des coopératives des paramédics du Québec (FCPQ) souhaite souligner l'expertise, le professionnalisme et le dévouement de l'ensemble des paramédics qui sont des acteurs de première ligne essentiels. Cette année, la semaine sera l'occasion de mettre en valeur les multiples facettes des soins préhospitaliers d'urgence.

« Comme président de la FCPQ et comme paramédic, je considère qu'il est primordial d'honorer le travail des paramédics ainsi que de l'ensemble des intervenants des soins préhospitaliers d'urgence. En innovant à travers le développement de services de pointe en paramédecine communautaire, en soins avancés et en soutenant le système de santé durant toute la crise sanitaire, notamment en prêtant main forte aux campagnes de dépistage et de vaccination ou dans les hôpitaux, les coopératives de paramédics ont démontré la diversité des compétences de leurs membres », témoigne Philip Girouard, président de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec.

Pour mettre en valeur concrètement toutes les facettes des soins préhospitaliers d'urgence, chaque journée de la semaine sera l'occasion de souligner un aspect des activités des paramédics :

Lundi 23 mai : Communications et Centres de communication santé (CCS)

Mardi 24 mai : Paramédecine communautaire

Mercredi 25 mai : Soins avancés et interventions spécialisées

Jeudi 26 mai : Formation et sensibilisation

Vendredi 27 mai : Soutien aux opérations, logistique et administration

Samedi 28 mai : Reconnaissance de tous les paramédics

Les coopératives des paramédics du Québec et la FCPQ souhaitent contribuer à l'amélioration des soins préhospitaliers d'urgence et au rayonnement de la profession. Pour préparer adéquatement l'avenir et faire face aux évolutions nécessaires des soins préhospitaliers d'urgence, elles ont réalisé un exercice de planification stratégique. Elles souhaitent notamment rehausser les standards en permettant une intégration efficiente des compétences et du potentiel des paramédics. La Semaine des paramédics permet cette année de souligner la diversité des activités des coopératives et leur contribution à la santé et au bien-être de la population.

« La Semaine des paramédics est une excellente occasion pour partager avec le public la fierté d'exercer un métier aussi riche et diversifié qui permet, au quotidien, de sauver des vies. Elle permet également de rendre hommage au dévouement de ces travailleurs essentiels que sont les paramédics », de conclure monsieur Girouard.

À propos des coopératives de paramédics au Québec

Les coopératives de paramédics emploient 1 500 paramédics membres et membres auxiliaires travailleuses et travailleurs. Elles offrent de l'emploi à plus de 1 600 personnes. Elles dispensent plus de 200 000 transports annuellement, soit 37 % de l'ensemble des transports préhospitaliers au Québec. Elles desservent plus de 3 millions de Québécois.

