Une organisation de femmes bénévoles vient de franchir l'étape des six millions de dollars amassés au profit des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada

Montréal, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Six millions de dollars au profit de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada : telle est la somme amassée par les membres canadiennes des Filles du Nil (« Daughters of the Nile »), une organisation internationale de femmes vouées à la cause des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada. Aujourd'hui, l'hôpital est fier d'accueillir Donna Kramer, la reine suprême (« Supreme Queen »), dirigeante de cette admirable organisation philanthropique, dont les chapitres sont répartis à travers le Canada, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Une cérémonie officielle, en présence de dignitaires du réseau « Shriners' Children » et des membres de la direction de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada ainsi que le président de son conseil des gouverneurs, rendra hommage à cet énorme succès des Filles du Nil canadiennes.



« Les Filles du Nil sont une inspiration pour nous. Non seulement sont-elles d'excellentes philanthropes et ambassadrices pour notre organisation mais elles soutiennent aussi les besoins quotidiens des patients via la production de courtepointes, vêtements adaptés tout en aidant les familles les plus vulnérables à l'aide de cartes-cadeaux. J'aimerais féliciter la reine suprême, Donna Kramer, et ses dames, pour s'être surpassées une fois de plus. » - Jerry Gantt, président du Conseil des fiduciaires.

Au cours de sa visite annuelle - enfin possible après deux ans de pandémie - la reine suprême, Donna Kramer, une canadienne originaire d'Edmonton, s'entretiendra avec Raphaël, un de nos jeunes patients, également originaire d'Edmonton mais traité à Montréal pour une maladie génétique rare du nom de pseudarthrose congénitale du tibia. À l'âge de 10 mois, Raphaël, se réveille un matin avec l'os du tibia fracturé. La raison de cette fracture est mystérieuse puisqu'il n'y a pas eu de choc. Le chemin sera long avant que la famille ne trouve une explication médicale permettant d'éviter l'amputation. Après maintes recherches en Europe, au Japon et autres pays, la famille de Raphaël obtiendra finalement des réponses ici même au Canada. Les médecins de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada attendront qu'il ait 3 ans et demi pour faire une chirurgie complexe utilisant les cellules souches de l'enfant ainsi que l'insertion de tiges et de plaques. Aujourd'hui, Raphaël, que ses parents surnomment affectueusement « Little Guy », peut marcher et faire pleins de choses comme les autres enfants. Sa jambe a été sauvée.

« Rencontrer Raphaël, même virtuellement, est une forme de récompense pour moi et toutes les femmes des Filles du Nil qui ne cessons d'agir pour trouver des fonds mais aussi pour concrétiser des projets et répondre aux besoins des hôpitaux. Lorsqu'un enfant et son parent nous racontent leur histoire ou nous témoignent de leur reconnaissance, nous savons que nous faisons oeuvre utile », explique Mme Kramer.

Les Filles du Nil étant engagées à offrir orthèses, prothèses et prothèses auditives avec ancrage osseux (« BAHA »), un parcours de stations démontrant les divers traitements en réadaptation fera partie du circuit de cette visite officielle. Finalement, nous tenons aussi à souligner que durant la pandémie, ces dames ont travaillé avec acharnement, cousant des centaines de jaquettes et masques pour les patients ainsi que pour le personnel de l'établissement.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein de l'important réseau des Shriners Children's. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l'hôpital est de promouvoir la santé et d'offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale. L'hôpital est engagé envers l'excellence et l'innovation en pratique clinique, en recherche et éducation. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de ses installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

À propos des Filles du Nil

Une organisation fraternelle internationale de femmes de 18 ans et plus. Fondée à Seattle, Washington en 1913, les Filles du Nil comptent plus de 17 800 membres dans 131 villes à travers les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud. Nos membres sont fiers de leur longue association avec Shriners International et de leur soutien continu à Shriners Children's. Les Filles du Nil maintiennent deux fonds permanents au profit de Shriners Children's. La Fondation Filles du Nil administre des fonds aux États-Unis. Au Canada, la Fondation canadienne des Filles du Nil administre les fonds. Notre seule et unique entreprise caritative est Shriners Children's et son réseau d'établissements médicaux aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Chaque année, nos membres donnent généreusement de leur temps et de leurs talents en offrant plus de 180 000 heures de bénévolat dans les hôpitaux. De plus, elles cousent des vêtements, des courtepointes, fournissent des livres, des jouets, des jeux et autre matériel éducatif/récréatif, et parrainent des fêtes pour les patients et leurs familles chaque mois.

