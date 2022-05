Lancement de l'avis « Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l'utilisation des espaces publics »





MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est en présence de plus de 75 personnes que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a lancé son nouvel avis intitulé Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l'utilisation des espaces publics.

Le lancement s'est tenu au Monument National dans le cadre de Montréal au Sommet de la nuit 2022, en présence de Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, ainsi que de Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Que réserve Montréal - la métropole culturelle, la ville des festivals, la ville étudiante - aux jeunes, une fois la nuit tombée? Que font les jeunes la nuit? Quel est le sens de cet espace-temps pour elles et eux? Comment l'offre de services, les événements, l'aménagement urbain, la surveillance policière, la régulation et les normes sociales influencent-ils leurs pratiques nocturnes? Comment la jeunesse montréalaise vit-elle la nuit, en fonction de ces facteurs? Cet avis a été réalisé afin de trouver des pistes de réponses aux nombreuses interrogations soulevées ci-dessus et, ultimement, de faire en sorte que l'expérience nocturne des jeunes Montréalais-es corresponde à leurs aspirations, à leurs désirs et à leurs besoins.

La recherche qui a mené à cet avis a été réalisée grâce à une collaboration entre l'Université de Montréal, l'organisme REsPIRE et le CjM dans le cadre du projet TRYSPACES, dont l'objectif est de documenter les pratiques des jeunes dans les espaces publics de Montréal, de Hanoï, de Mexico et de Paris.

L'avis présente les différentes facettes d'une relation unique et riche entre les jeunes et la nuit urbaine. Il en ressort que les pratiques des jeunes, dont les profils et les besoins sont multiples et variés, pourraient être mieux soutenues et encadrées. On peut en tirer trois constats généraux. Premièrement, mieux servir les jeunes pendant la période nocturne est un enjeu d'équité urbaine : les services et les ressources devraient être fournis de façon équitable à celles et ceux qui vivent la nuit. Deuxièmement, le jour et la nuit partageant une frontière fluide, il est nécessaire de réfléchir à la continuité des services et des ressources d'une période à l'autre. Troisièmement, les pratiques nocturnes et l'occupation de l'espace par les jeunes ne s'inscrivent pas nécessairement dans une activité définie de façon précise, elles n'ont pas d'objectif particulier et ne sont généralement pas orientées vers le vice ou le danger : ne rien faire, contempler, traîner, flâner, passer le temps - activités floues s'il en est - font partie intégrante de l'expérience juvénile de la nuit.

Le CjM recommande entre autres :

Que la Ville de Montréal améliore l'offre de services et d'activités nocturnes;

Que la Société de transport de Montréal (STM) améliore la desserte sur l'île de Montréal et qu'elle permette une utilisation nocturne des transports en commun;

Que la Ville de Montréal mette à la disposition des usager-ères des espaces publics du mobilier adéquat, innovant et universellement accessible, comme des tables et des bancs bien entretenus, des fontaines (abreuvoirs), un réseau sans fil efficace, des poubelles et des conteneurs pour les matières recyclables et les contenants consignés;

Que la Ville de Montréal encourage le développement de pratiques culturelles nocturnes dans des espaces divers et excentrés, dans le respect du principe d'équité territoriale;

Que la Ville de Montréal mette en oeuvre dans cinq parcs un projet pilote dans le cadre duquel elle éliminerait les heures de fermeture de ceux-ci pendant la période estivale, afin d'évaluer la possibilité d'ouvrir certains parcs 24 h/24. Les parcs choisis pour le projet pilote devraient être situés dans des quartiers aux profils démographiques et socioéconomiques variés;

Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les organismes publics et communautaires appropriés, privilégie la médiation et la mobilisation de services spécialisés afin de réduire le recours aux autorités policières.

« Lorsque l'on parle de mieux servir les jeunes la nuit, il ne s'agit pas strictement de promouvoir le tourisme nocturne, les activités culturelles ou la fête, il faut assurer une continuité des services offerts le jour durant la nuit, afin de permettre aux jeunes de se réunir et de socialiser de manière sécuritaire, et ce, dans tous les quartiers de la Ville. » a affirmé le président du Conseil jeunesse de Montréal, M. Pentcho Tchomakov.

« Montréal est reconnue pour ses nuits animées, qui regorgent d'occasions pour le développement économique, culturel, social et territorial. Je tiens à remercier le Conseil jeunesse de Montréal et ses partenaires pour le dépôt de ce nouvel avis de grande qualité. Cet avis présente les différentes facettes de la relation unique et riche qui unit les jeunes et la nuit urbaine. Le CjM souligne que les pratiques des jeunes, dont les profils et les besoins sont multiples et variés, pourraient être mieux soutenues et encadrées. Notre administration accueille avec grand intérêt ces 28 recommandations, qui seront étudiées avec attention », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

