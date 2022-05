/R E P R I S E -- Main-d'oeuvre et inflation - Des enjeux de taille pour les éleveurs de porcs/





LONGUEUIL, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - En marge de la participation des Éleveurs de porcs du Québec à la 3e Rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire qui avait lieu hier à Drummondville, l'organisation réitère ses demandes au provincial et au fédéral. Il est impératif que les deux paliers de gouvernement en fassent davantage, en fonction de leurs juridictions respectives, pour contrer le manque de main-d'oeuvre et pour atténuer les impacts de l'inflation qui touchent la filière porcine.

En matière de main-d'oeuvre, les besoins sont criants. Les Éleveurs demandent donc une prolongation de l'augmentation de la limite des travailleurs étrangers temporaires (TET) à 30 %, pour toute l'année 2023, afin d'assurer une meilleure prévisibilité pour les entreprises de transformation, et par le fait même, pour toute la production. Il est vital pour le secteur porcin que les gouvernements accélèrent le traitement des dossiers et augmentent ses limites de TET.

Les prévisions actuelles des exportations internationales sont inférieures aux cibles établies, notamment en raison d'une baisse de 222 millions de dollars des exportations du secteur porcin. Il est clair que le contexte actuel des marchés, de l'inflation et du manque de main-d'oeuvre vient exacerber les problématiques.

« La pérennité des entreprises porcines du Québec est ébranlée. Il faut un électrochoc. Quand le secteur de la transformation souffre, les éleveurs sont davantage éprouvés. On le dit souvent, tous les maillons de notre filière sont reliés. C'est tout un jeu de dominos qui en découle et ce sont les entreprises familiales d'élevage qui encaissent encore le coup. Elles qui sont déjà éprouvées par des hausses faramineuses des coûts de production pour l'alimentation et l'énergie notamment » indique David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Rappelons que dans les derniers mois, les capacités d'abattage de porcs au Québec ont été abaissées en raison du manque d'employés dans les usines de transformation. Cette situation a forcé les Éleveurs à détourner des porcs pour effectuer la transformation à l'extérieur de la province ainsi qu'à mettre en place un mécanisme de gestion équilibrée de la production.

