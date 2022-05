/R E P R I S E -- Accès à l'Internet haute vitesse dans la région de l'Outaouais/

Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une séance photo visant à souligner l'avancement des travaux d'un important projet de logements abordables à Sainte-Barbe, le vendredi 20 mai, à 10 h 30, en présence de...

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la nouvelle...