/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les ministres Pascale St-Onge et David Lametti feront une annonce concernant des projets pour revitaliser la métropole/





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et l'honorable David Lametti, député de Lasalle-Émard-Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada, annonceront des appuis financiers du gouvernement du Canada à des projets qui revitaliseront la métropole et offriront à ses citoyens des lieux de rencontre et des espaces publics de qualité.

Lancé en juin 2021 avec un budget de 500 M$, le Fonds canadien de revitalisation des communautés prévoit 107 M$ pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec.

Date :

Vendredi 20 mai 2022

Heure :

12 h (midi)

Endroit :

Stationnement Ethel

9e étage (ou 7e étage en cas de pluie)

4015, rue Wellington

Verdun (Québec)

H4G 1V6

Les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 10 h, le vendredi 20 mai 2022 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :