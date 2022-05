LAYS® ET GATORADE® CHANGENT LES RÈGLES DU JEU AVANT LA FINALE DE L'UEFA WOMEN'S CHAMPION LEAGUE À TURIN





Claudio Marchisio , légende de l'UEFA, et Nadine Kessler , responsable du football féminin de l'UEFA, inaugurent le terrain Lay's® partiellement fabriqué à partir de sachets de chips recyclés pour soutenir les communautés défavorisées

Gatorade® lance la toute première finale nationale italienne entièrement féminine en 5v5 à Turin pour coïncider avec la finale de l'UEFA Women's Champions League (Ligue des champions féminine UEFA)

Dans le cadre de l'ambition pep+ (PepsiCo Positive), PepsiCo minimise les déchets de ses emballages avec de nouvelles bouteilles en plastique 100 % recyclé1 et au lancement d'un terrain de football durable

TURIN, Italie, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Deux des marques les plus emblématiques au monde, Lay's® et Gatorade®, se sont associées pour lancer une série d'initiatives locales, dans le cadre de l'engagement de PepsiCo pour l'égalité femmes hommes sur le terrain et célébrer son partenariat avec l'UEFA Women's Champions League.

Lay's RePlay, une initiative mondiale créée en partenariat avec la Fondation de l'UEFA pour l'enfance et streetfootballworld, vise à apporter de la joie aux communautés en créant des terrains de football partiellement constitués à partir de sachets de chips. Elle a été lancée aujourd'hui à Turin, en Italie. La légende de l'UEFA, Claudio Marchisio, et la responsable du football féminin de l'UEFA, Nadine Kessler, ont dévoilé ce nouveau terrain durable. La communauté locale pourra en profiter tout en bénéficiant d'un espace sûr pour accueillir des programmes éducatifs de football sur le long terme.

La marque Gatorade pourra mettre à disposition ce terrain fraîchement posé pour donner le coup d'envoi de la finale nationale italienne du tournoi féminin Gatorade 5v5, qui coïncide pour la première fois avec la finale de l'UEFA Women's Champions League dont PepsiCo est partenaire. Le terrain Lay's RePlay et le retour très attendu du tournoi 5v5 confirment l'engagement des marques à soutenir les jeunes athlètes et à susciter des changements positifs dans les communautés locales grâce au pouvoir du sport.

19 MAI : Terrain Lay's RePlay ? Cecchi Point, Turin ? Centre communautaire quartier Aurora

Lay's RePlay, une initiative zéro Carbone, a ouvert trois terrains de football en Afrique du Sud, au Brésil et au Royaume-Uni en 2021. L'Italie inaugure donc son premier terrain RePlay en 2022. Les 3 terrains précédemment inaugurés ont déjà suscité un changement positif au sein des communautés, avec plus de 810 participants directement touchés par 1 427 heures de programmes de football éducatif Lay's RePlay. En outre, 19 000 autres membres de la communauté ont également pu bénéficier du terrain ou des événements communautaires associés.

Le nouveau terrain Lay's RePlay de Turin, destiné à la communauté du quartier d'Aurora, offrira 18 heures de séances de football éducatives hebdomadaires durant 1 an à plus de 200 jeunes et femmes exposés au risque d'exclusion sociale. Les programmes, qui mettent l'accent sur l'autonomisation éducative et le développement personnel, sont conçus autour de quatre domaines clés : créer un sentiment d'appartenance, accroître l'engagement, promouvoir la sécurité et assurer l'accès au sport.

Le terrain a été construit en utilisant une technologie innovante et durable. Il donne une seconde vie aux sachets de chips, qui représentent 32 % du terrain. Le gazon et la couche d'amortissement sont 100 % recyclables. De la sélection des matériaux à l'installation, les terrains Lay's RePlay sont conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement, la biodiversité et la communauté dans chaque pays.

20 MAI : Finale nationale du tournoi Gatorade 5v5, Terrain Lay's RePlay, Turin

Gatorade continue de donner des opportunités aux futures légendes du football et d'offrir des chances égales aux joueurs et joueuses, en leur offrant la possibilité de représenter leur pays, de montrer leur passion et de se produire sur une scène mondiale, avec le retour du Tournoi annuel de football 5v5. Le 5v5, qui fête ses cinq ans cette année, a donné à plus de 100 000 jeunes l'occasion d'exceller dans ce sport. Après des débuts modestes, il regroupe aujourd'hui des équipes de plus de 17 pays.

Après des phases de qualification organisées dans huit villes italiennes, les équipes gagnantes s'affronteront au niveau national à Turin. Les lauréates âgées de 14 à 16 ans, ainsi que les communautés locales, auront l'occasion unique de porter la bannière de l'UEFA Women's Champions League au centre du terrain, lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League féminine.

Dans le cadre de l'objectif de Gatorade d'inspirer et d'accompagner les athlètes de tous niveaux, toutes les joueuses recevront le soutien du Dr Rebecca Randell, chercheuse du Gatorade Sports Science Institute (GSSI). Elle leur donnera des conseils sur l'hydratation et la nutrition sportive. Gatorade leur fournira également le Gx Sweat Patch, une innovation de Gatorade qui permet de fournir une hydratation optimale, adaptée à chaque joueuse en vue d'améliorer leurs performances. Avant le match, la légende de l'UEFA Claudio Marchisio sera sur le terrain pour soutenir les équipes féminines 5v5, leur donner des conseils et leur délivrer un discours de motivation avant le coup d'envoi. Tout au long de l'événement 5v5, les joueuses resteront hydratées grâce à Gatorade qui leur fournira des bouteilles en plastique 100% recyclé2 et des poudres Gatorade, pour contribuer à un tournoi plus durable.

L'une des principales ambitions de PepsiCo est d'avoir un impact positif pour les personnes et la planète à travers sa stratégie de développement responsable PepsiCo Positive (pep+), grâce au développement de systèmes plus durables, régénérateurs et inclusifs. Les marques internationales de PepsiCo jouent un rôle important pour permettre à PepsiCo d'atteindre ses objectifs et l'UEFA Women's Champions League lui a servi de plateforme pour donner vie à cette vision.

Qu'il s'agisse des terrains Lay's RePlay qui voient le jour dans le monde entier ou de Gatorade qui minimise le recours au plastique vierge pour hydrater les finalistes, PepsiCo met en place des initiatives à la hauteur de ces ambitions.

La légende de l'UEFA et ancien footballeur professionnel italien Claudio Marchisio, a commenté : « C'est un honneur de soutenir le lancement du terrain Lay's RePlay avant l'UEFA Women's Champions League. J'ai eu la chance de jouer dans des installations incroyables tout au long de ma carrière, alors je suis bien placé pour parler des avantages que le terrain Lay's RePlay aura pour les jeunes de Turin et les générations suivantes. Ce terrain aura un impact positif en les unissant grâce au pouvoir du football, en les aidant à apprendre, à grandir, à développer leur confiance et le travail d'équipe, mais aussi à s'amuser. »

Mark Kirkham, directeur général adjoint et directeur du marketing Global Beverages chez PepsiCo, a commenté : « Notre partenariat avec l'UEFA Women's Champions League est une occasion incroyable de donner vie au meilleur de notre vision Pep+. Des terrains durables Lay's RePlay au premier programme féminin Gatorade 5v5, nous sommes déterminés à soutenir les jeunes athlètes et les collectivités locales par l'intermédiaire du sport tout en produisant des résultats positifs pour la planète et les personnes en soutenant le développement de systèmes plus durables et inclusifs. »

Sebnem Erim, directrice adjointe du marketing, Global Foods chez PepsiCo, a déclaré : « Chez PepsiCo, nous sommes déterminés à assurer l'avenir du football féminin grâce à notre influence et notre envergure pour apporter la reconnaissance qui s'impose au football féminin. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'inaugurer notre premier terrain Lay's RePlay pour 2022 à Turin et d'y accueillir la finale nationale 5v5. Nous voulons jouer un rôle actif en soutenant le football féminin, en travaillant continuellement pour activer cette plateforme avec la conviction, l'énergie et la qualité dont de nombreuses joueuses ont fait preuve. »

1 Hors étiquette et bouchon

2 Hors étiquette et bouchon

