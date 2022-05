BEN'S ORIGINALtm PROPOSE À CHACUN DE PARTAGER SA TABLE (#SHAREYOURTABLE) A L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE





- Préparez, partagez et dégustez votre plat culturel préféré pour aider ceux dans le besoin -

LONDRES, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Pour célébrer la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement (« Journée de la diversité ») le samedi 21 mai, Ben's Originaltm encourage les personnes du monde entier à découvrir et à essayer un repas apprécié, issu d'une culture différente. Cette fête annuelle a été créée par l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) en 2001 pour aider les communautés à comprendre la valeur de la diversité culturelle et à apprendre à vivre ensemble en harmonie. A cet égard, la marque Ben's Original estime que la nourriture joue un rôle important.

Pour chaque personne qui partage une photo de sa famille et/ou de ses amis dégustant un repas inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO - ou même le plat préféré de sa propre culture - avec le hashtag #ShareYourTable (Partagez votre table) du 21 au 28 mai 2022, Ben's Original fera don d'un repas à une banque alimentaire, jusqu'à 20 000 repas. Les dons seront versés à des organisations de lutte contre la faim aux États-Unis et en Europe.

« La nourriture est une expression intrinsèque de la culture et de l'héritage, et partager un repas est l'une des nombreuses façons de faire tomber les barrières qui existent dans notre monde », a déclaré Rafael Narvaez, directeur marketing et R&D chez Mars Food. « Si nous ne pouvons pas accepter la culture de chacun, son originalité, nous ne pouvons pas vraiment les inviter à notre table. Ainsi, conformément à l'objectif de notre marque, qui est de créer des opportunités permettant d'offrir à chacun une place autour de la table, nous encourageons les personnes du monde entier, en cette Journée de la diversité, à ouvrir leur propre table à ces trésors culinaires, et à l'importance culturelle qui les sous-tend. »

Essayez l'un de ces repas

La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO comprend plus de 25 recettes, dont Ceebu jën, Dolma, Palov, Oshi Palav et Washoku.

Le Ceebu jën , également connu sous le nom de Thieboudienne, est le plat national du Sénégal. Il se compose de poisson, de riz et de sauce tomate cuits dans une seule marmite. Les ingrédients supplémentaires comprennent souvent des oignons, des carottes, du chou, du manioc, du piment, du citron vert et de l'huile d'arachide. Il est traditionnellement mangé dans un grand plat commun avec une main, et est le symbole de l'hospitalité sénégalaise (terranga ).

, également connu sous le nom de Thieboudienne, est le plat national du Sénégal. Il se compose de poisson, de riz et de sauce tomate cuits dans une seule marmite. Les ingrédients supplémentaires comprennent souvent des oignons, des carottes, du chou, du manioc, du piment, du citron vert et de l'huile d'arachide. Il est traditionnellement mangé dans un grand plat commun avec une main, et est le symbole de l'hospitalité sénégalaise ). Inscrit à l'UNESCO en 2017, la préparation du Dolma comprend de petites garnitures (viande, riz, oignon, pois et épices) enveloppées dans des feuilles de vigne ou des fruits et légumes. La tradition du Dolma est répandue dans toute la République d'Azerbaïdjan où elle est appréciée lors d'occasions spéciales et de rassemblements pour exprimer la solidarité, le respect et l'hospitalité et transcende les frontières ethniques et religieuses.

comprend de petites garnitures (viande, riz, oignon, pois et épices) enveloppées dans des feuilles de vigne ou des fruits et légumes. La tradition du Dolma est répandue dans toute la République d'Azerbaïdjan où elle est appréciée lors d'occasions spéciales et de rassemblements pour exprimer la solidarité, le respect et l'hospitalité et transcende les frontières ethniques et religieuses. En Ouzbékistan, un dicton dit que les invités ne peuvent quitter la maison de leur hôte qu'après que le plat national, le Palov , leur ait été proposé. Préparé à partir d'ingrédients tels que le riz, la viande, les épices et les légumes, le palov est cuisiné par les hommes et les femmes sans distinction d'âge ou de statut social et il est servi tous les jours et lors d'occasions spéciales, notamment les mariages.

, leur ait été proposé. Préparé à partir d'ingrédients tels que le riz, la viande, les épices et les légumes, le palov est cuisiné par les hommes et les femmes sans distinction d'âge ou de statut social et il est servi tous les jours et lors d'occasions spéciales, notamment les mariages. Connu comme le « roi des repas » dans son pays d'origine, le Tadjikistan, l' Oshi Palav , est une recette à base de légumes, de riz et de viande cuits dans une seule marmite, il existe 200 variétés connues de ce plat favori. Il est préparé pour les repas quotidiens, ainsi que pour les célébrations et les rituels.

, est une recette à base de légumes, de riz et de viande cuits dans une seule marmite, il existe 200 variétés connues de ce plat favori. Il est préparé pour les repas quotidiens, ainsi que pour les célébrations et les rituels. Le Washoku est l'ensemble des compétences, connaissances, pratiques et traditions liées à la préparation et à la consommation de certains plats japonais. Les traditions du Washoku sont généralement observées lors des célébrations du Nouvel An et favorisent la consommation de divers ingrédients naturels tels que le riz, le poisson, les légumes et les plantes sauvages comestibles.

Pour en savoir plus sur chacun de ces trésors culinaires, ainsi que sur leur signification culturelle et leurs recettes faciles à suivre, visitez la page Facebook de Ben's Original.

À propos de Mars Food

Mars Food est une entreprise agroalimentaire, qui propose des repas savoureux, sains et faciles à préparer, afin d'encourager les personnes à partager des repas. Avec un siège social nord-américain à Chicago, Illinois, et un siège social mondial à Londres, le portefeuille de marques leaders de Mars Food en France comprend : Ben's Originaltm, Ebly® et Suzi Wan® . Notre raison d'être - Une alimentation meilleure aujourd'hui. Un monde meilleur demain. ? guide notre entreprise en matière de nutrition, de bien-être et de durabilité. Mars Food est un segment de Mars, Incorporated. Pour plus d'informations sur la marque Ben's Originaltm et ses initiatives en matière d'objectifs, consultez le site https://www.mars.com/.

Contact média de Mars Food :

Rachel Lenoci

(312) 988-2091

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1820222/Mars_Bens_Original_Diversity_Day.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 04:00 et diffusé par :