SKYTECH annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers, première étape dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris

SKYTECH (la « Société »), Greentech française spécialisée dans la production de résines plastiques régénérées premium, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro I. 22 ? 022 en date du 19 mai 2022.

L'approbation du document d'enregistrement matérialise la première étape du projet d'introduction en bourse de SKYTECH sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth® à Paris.

La réalisation de l'introduction en bourse demeure sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération constitué du document d'enregistrement, de la note d'opération relative aux valeurs mobilières offertes, et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Jérôme LE CONTE, Président, et Christophe LAMBOEUF, Directeur Général de SKYTECH déclarent: « Nous sommes ravis d'annoncer cette première étape dans le cadre du projet d'introduction en bourse de SKYTECH. Il s'agit d'un moment clé dans une aventure collective fondée sur la volonté de proposer une solution vertueuse au problème du traitement des plastiques usagés. Aujourd'hui, en l'absence de solutions de tri suffisamment efficaces, la quasi-totalité des déchets plastiques post-consommation sont enfouis ou incinérés. Pour faire face à cette urgence environnementale, SKYTECH apporte une solution concrète pour traiter les mélanges complexes de déchets plastiques. Après plus de 8 années de R&D, SKYTECH a mis au point un procédé industriel reposant sur la technologie de la tribo-électricité qui permet de régénérer des polymères premium, autrement dit de recycler des mélanges complexes de déchets plastiques post-consommation en résines prêtes à l'emploi par les industriels.

Spécialisé dans la régénération d'ABS, de PS et de PP, SKYTECH se positionne sur un marché en forte croissance. La fermeture progressive des frontières de pays ayant accueilli précédemment les déchets plastiques sur leur territoire, l'augmentation des contraintes réglementaires au sein des pays développés et la prise de conscience du consommateur désirant limiter son empreinte carbone, sont autant de leviers de croissance.

Fort d'un statut de société industrielle et d'un positionnement reconnu sur un marché segmenté avec peu d'acteurs, SKYTECH ambitionne, grâce à ce projet d'introduction en bourse, d'accélérer son déploiement industriel et son développement commercial afin de devenir l'un des leaders européens sur le marché de l'ABS, du PS et du PP régénérés. »

1ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PS (polystyrène) et PP (polypropylène)

