Zilliant lance le programme Quick Start pour accélérer le retour sur investissement ainsi que le premier pack Quick Start, transformant la façon dont les entreprises gèrent leur tarification en réponse à l'inflation

Zilliant, le leader de l'industrie des solutions de tarification intelligentes de bout en bout et des logiciels de ventes prévisionnelles, a annoncé aujourd'hui la sortie de son programme Zilliant Quick Start, qui offre des déploiements largement plus rapides pour ses logiciels, ainsi que des délais de retour sur investissement accélérés pour les clients. Le premier pack Quick Start de ce programme transformateur est Zilliant Quick Start for Global and Country Price Lists, disponible dès aujourd'hui.

Dans le passé, les déploiements de logiciels d'optimisation et de gestion des prix ont pu sembler chronophages ou difficiles. En conséquence, les équipes de tarification et les équipes commerciales ont développé des solutions à base de tableurs pour gérer les fonctions de tarification, les opérations des ventes et les fonctions commerciales. Mais cette méthode ne suffit plus désormais pour répondre aux conditions volatiles du marché d'aujourd'hui.

Le programme Zilliant Quick Start renverse ce paradigme, en proposant des solutions intégrées pour relever les défis spécifiques de la tarification et des ventes, chacune pouvant être fonctionnelle en l'espace de trois à huit semaines ; les solutions fonctionnent de façon homogène les unes avec les autres sur la même plateforme, et sont extensibles pour répondre aux besoins des sociétés de B2B.

« Chaque ensemble Zilliant Quick Start est un accélérateur, conçu spécifiquement pour permettre aux entreprises d'être fonctionnelles plus vite que jamais auparavant avec les logiciels de tarification et de ventes », a déclaré Rick Chappel, senior vice- président des services professionnels de Zilliant. « Ce qui peut prendre aux autres fournisseurs de logiciels de tarification des mois à déployer, peut désormais être effectué avec le logiciel Zilliant en quelques semaines seulement. »

La première solution Zilliant Quick Start for Global and Country Price Lists est disponible à partir d'aujourd'hui avec Zilliant Price Managertm. Elle est conçue spécifiquement pour rationaliser la gestion des tarifs Monde et Pays avec une cascade de prix standardisée, ce qui permet aux sociétés :

De mettre facilement à jour les prix du tarif Monde lorsque les coûts changent à l'aide de stratégies de répercussion des coûts prédéfinies

D'effectuer des conversions de devises pour calculer les prix des tarifs nationaux

De réaliser des réglages de facteurs nationaux supplémentaires

De gérer un accès d'utilisateur différencié pour les équipes de tarification centralisées et décentralisées au sein du même système de gestion des prix

Si les clients ont besoin de gérer des éléments supplémentaires dans la cascade de prix, ce pack Quick Start propose des extensions prêtes à l'emploi adaptées à leur entreprise.

« La durée moyenne pour les entreprises internationales pour mettre à jour leur tarification lorsque les coûts évoluent se situe entre six semaines et quatre mois, ce qui est trop lent dans le contexte économique actuel. C'est un processus qui entraîne malheureusement une perte de marge conséquente, » a déclaré le président-directeur général de Zilliant, Greg Peters. « Le premier Quick Start package for Global and Country Price Lists de Zilliant traite directement cette question, en permettant à ces sociétés de mettre facilement à jour les prix lorsque les coûts changent et de se maintenir au rythme de la volatilité du marché. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.zilliant.com/products/pricemanager

Les participants à la conférence client Zilliant MindShare 2022, à Austin, au Texas, du 13 au 15 juin seront les premiers à en apprendre davantage sur les innovations du programme Zilliant Quick Start et les prochains packs. Consultez le site www.zilliant.com/mindshare-2022 pour en savoir plus sur cet événement et vous inscrire pour y participer.

