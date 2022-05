Lineage ouvre la toute dernière extension de son entrepôt de stockage frigorifique entièrement automatisé à Peterborough, créant ainsi un Superhub dans le sud-est du pays





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), l'une des plus grandes SIIC industrielles à température contrôlée, et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, a dévoilé aujourd'hui son Superhub de Peterborough dans le sud-est du pays, dans le Cambridgeshire, à seulement 70 miles du centre de Londres, et à 120 miles de son Superhub nord à Heywood près de Manchester.

Lineage a achevé cette expansion d'un nouvel entrepôt entièrement automatisé, avec 45 000 emplacements de palettes supplémentaires à Peterborough, ce qui porte actuellement la capacité totale à environ 71 000 palettes. Cet entrepôt étendu crée un Superhub stratégiquement positionné dans le sud-est, au service des clients de la distribution et des services alimentaires, grâce à ses exigences uniques en matière de chaîne d'approvisionnement. Cette extension de 35 mètres de haut offrira certaines des technologies d'automatisation et de réfrigération les plus sophistiquées au monde, contribuant à réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental de la distribution de produits alimentaires.

« Nous investissons dans l'avenir de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en Europe, en exploitant les toutes dernières technologies, analyses de données et solutions écologiques, afin de contribuer à nourrir le monde de la manière la plus efficiente possible. Notre Superhub de Peterborough constitue la plus récente illustration de l'engagement constant de Lineage auprès de nos clients au Royaume-Uni, et témoigne de notre objectif consistant à nous démarquer en tant que leader dans ce secteur crucial en Europe », a déclaré Harld Peters, président de Lineage pour la région Europe.

Lineage entend atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre, et l'accomplissement de cet objectif passera par l'innovation. C'est pourquoi le Superhub sud-est dispose des toutes dernières solutions fondées sur des données, permettant d'optimiser la consommation énergétique, grâce à des cycles de refroidissement précis, ainsi qu'à une automatisation totale visant à minimiser les fuites énergétiques.

Le fait de combiner la capacité traditionnelle des installations existantes de Lineage sur le site avec la conception automatisée de la nouvelle extension aboutira à une flexibilité maximale, ainsi qu'à une solution hautement individualisée pour les clients. Cet investissement important porte à six le nombre total d'entrepôts automatisés de Lineage au Royaume-Uni, avec un total de 335 000 emplacements de palettes automatisés.

Le lancement du Superhub sud-est fait suite à l'expansion du Superhub nord de Lineage à proximité de Manchester, qui a eu lieu en septembre 2021, et qui a permis d'ajouter 22 000 emplacements de palettes au sein d'une installation de pointe. Ensemble, ces entrepôts opéreront au service de la population principale et des centres économiques d'Angleterre, et viendront compléter les autres installations de Lineage au Royaume-Uni, afin de veiller à ce que les clients de la distribution et des services alimentaires à travers le pays bénéficient d'un accès à des entrepôts fiables, durables et efficients, pour stocker leurs produits alimentaires frais et surgelés jusqu'à ce qu'ils atteignent le client final.

« En pleine période d'instabilité des chaînes d'approvisionnement, le Superhub de Lineage à Peterborough jouera un rôle clé dans la garantie d'un approvisionnement alimentaire fiable pour la région la plus densément peuplée du Royaume-Uni », a déclaré Tim Moran, vice-président principal des opérations de Lineage pour la région Europe. « Par ailleurs, nous serons en capacité de répondre à une demande croissante des clients concernant les ventes de produits à la fois en ligne et traditionnelles, une tendance qui s'accélère depuis la pandémie de COVID-19 ainsi que la perturbation des approvisionnements liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. »

Lineage Logistics est l'un des plus grands fournisseurs de solutions logistiques à température contrôlée au Royaume-Uni. Lineage a également étendu son réseau en Europe ces dernières années, créant une solution à guichet unique pour les clients sur le continent. Ceci permet de réduire la complexité du transport de produits alimentaires entre les pays, de limiter le gaspillage alimentaire, ainsi que de rendre plus efficiente la distribution de produits alimentaires et marchandises nécessitant un stockage frigorifique.

« Nos grandes expansions dans ces deux pôles logistiques critiques soulignent l'engagement de Lineage à s'adapter aux demandes de ses clients à mesure que les attentes des consommateurs évoluent au Royaume-Uni et dans le reste du monde », a déclaré Greg Lehmkuhl, président et chef de la direction de Lineage. « Nous sommes, et avons toujours été, 100 % concentrés sur nos clients et leurs chaînes d'approvisionnement étendues, et nous sommes heureux de réaliser ces investissements importants, de créer plus de 230 emplois dont le besoin se faisait vivement sentir, et de fournir un accès élargi à notre réseau d'entreposage frigorifique de nouvelle génération. »

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est l'une des plus grandes SIIC industrielles à température contrôlée, et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 20 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d'experts à la pointe de l'industrie et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage a été désignée comme l'une des Sociétés américaines les mieux gérées en 2022 (« 2022 U.S. Best Managed Company »), elle a figuré en 3e position de la liste CNBC Disruptor 50 de 2022, ainsi qu'en 17e position de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, a été reconnue la société n°1 en sciences des données, a été classée 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (« The World's Most Innovative Companies ») de Fast Company, et a été incluse dans la liste « Change The World » du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 23:20 et diffusé par :