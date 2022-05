GI Hub réunit des experts mondiaux pour donner des conseils sur un cadre du G20 visant à stimuler l'investissement dans les infrastructures durables





SYDNEY, 19 mai 2022 /CNW/ - Le Global Infrastructure Hub (GI Hub) a annoncé la formation d'un groupe de travail technique composé d'experts du monde entier en infrastructure, en finance et sur le climat, pour fournir des conseils stratégiques au G20 et au GI Hub sur un futur cadre qui proposera de nouvelles recommandations pour intensifier l'investissement du secteur privé dans les infrastructures durables.

La semaine dernière, Henri Blas, chef du contenu chez GI Hub, a convoqué le groupe de travail technique pour examiner le projet de cadre, qui doit être publié au quatrième trimestre de 2022. Le cadre, qui est en cours d'élaboration avec le soutien de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Mécanisme mondial de financement des infrastructures (GIF), soutient les priorités du G20 en matière d'infrastructure et de finance durable et s'harmonise avec un nouveau rapport du GI Hub sur les possibilités de transition des infrastructures.

Les dirigeants des infrastructures de la présidence indonésienne du G20, les ministères des Finances et les banques centrales du G20, les réseaux d'investisseurs à long terme, les banques multilatérales de développement, le GIF et l'OCDE font partie du groupe et contribuent directement à l'élaboration des recommandations du cadre.

Les infrastructures continuent d'être un obstacle majeur à la réalisation des objectifs climatiques urgents, car elles consomment 60 % des matériaux dans le monde et sont à l'origine de 79 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Lors de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26) en novembre dernier, les pays ont pris plusieurs engagements qui favoriseront des infrastructures durables. Le nouveau cadre aidera les décideurs à traduire ces engagements de haut niveau en réalisations concrètes à l'échelle mondiale.

« Les infrastructures durables attirent désormais la moitié de tous les investissements du secteur privé dans les infrastructures, mais le montant total des investissements privés dans ce secteur, soit 100 milliards de dollars en 2020 , n'est toujours pas suffisant pour faire face à l'urgence climatique, a déclaré Henri Blas, chef du contenu chez GI Hub. Pour aider à relever ce défi, le GI Hub rassemble des solutions pour intensifier l'investissement privé dans les infrastructures durables au sein d'un cadre pratique qui facilite l'action immédiate et concrète. »

Le cadre s'appuiera sur le rapport Infrastructure Monitor du GI Hub sur les investissements privés dans les infrastructures, mais aussi sur l'analyse récente des données du GI Hub, Transformative Outcomes through Infrastructure , et fera progresser le programme d'infrastructure du G20.

