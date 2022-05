Eaton lance une gamme de convertisseurs DC-DC pour les architectures de véhicules commerciaux 48 volts





La société de gestion de l'énergie Eaton a lancé aujourd'hui une gamme de convertisseurs DC-DC 48 volts pour les véhicules commerciaux à moteur diesel, qui peuvent être utilisés pour alimenter des accessoires de type freins antiblocage et éclairages. À la différence des offres concurrentes, les convertisseurs DC-DC d'Eaton peuvent fonctionner dans des températures ambiantes allant jusqu'à 85°C, et offrent une efficience de conception de 97 %.

« Les convertisseurs DC-DC sont une composante essentielle de notre portefeuille de produits de mobilité électrique, et sont utilisés dans une multitude d'applications pour les véhicules », a déclaré Ben Karrer, directeur du développement technologique de la division mobilité électrique d'Eaton. « De nombreux constructeurs de véhicules commerciaux opèrent actuellement une transition vers les architectures 48 volts, et la possibilité de convertir avec efficience l'énergie haute tension vers une énergie basse tension se révèle par conséquent essentielle. Nous sommes heureux de proposer une technologie de conversion énergétique conçue spécifiquement pour répondre aux exigences des systèmes électriques des véhicules commerciaux. »

Le convertisseur DC-DC d'Eaton convertit l'énergie d'un système 48 volts, pour la réduire à 24 volts. L'unité bidirectionelle réduit ensuite l'énergie à 12 volts, pour une utilisation dans des systèmes basse tension, et charge une batterie 12 volts qui stocke de l'énergie en cas de défaillance de l'alimentation principale.

Eaton propose une gamme de convertisseurs DC-DC conformes aux exigences fonctionnelles « Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B », et qui peuvent être optimisés pour fonctionner aisément selon les spécifications du constructeur concernant l'alternateur. Les convertisseurs peuvent également être ajustés pour des cycles de fonctionnement spécifiques, via une architecture de contrôle numérique avancée, permettant ainsi plusieurs modes de contrôle flexibles via une adaptation des micrologiciels.

Le convertisseur d'énergie DC-DC offre également plusieurs connecteurs énergétiques spécialisés HPLB (high-power lock box). Les connecteurs HPLB sont conçus par Royal Power Solutions, société leader dans le domaine de la fabrication de composants de connectivité électrique haute précision, qui a été acquise par Eaton cette année.

Les terminaux HPLB des convertisseurs énergétiques DC-DC offrent une efficience et une fiabilité supérieures, ainsi qu'une protection contre les intempéries. De plus, les terminaux HPLB sont résistants à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur, et suffisamment solides pour supporter une projection d'eau à haute pression.

Le convertisseur DC-DC d'Eaton intègre des technologies de réduction et de réjection du bruit, ce qui permet à l'unité de ne pas être impactée et de ne pas interférer avec l'électronique du véhicule. En outre, à la différence des technologies concurrentes, l'efficience de conception des convertisseurs DC-DC à refroidissement par air d'Eaton réduit la perte d'énergie dans le cadre d'une large amplitude de fonctionnement, tandis que l'innovante conception moulée sous pression présente un profil en aile, qui offre une performance thermique optimale.

« Le convertisseur est solide et durable, à l'épreuve de facteurs environnementaux tels que les embruns salés et l'eau, et offre une forte résistance aux vibrations », a déclaré Karrer. « Cette unité constitue la solution idéale pour les constructeurs ayant besoin d'une méthode fiable pour gérer les charges électriques plus élevées que l'on trouve dans les véhicules commerciaux modernes. »

Les architectures de véhicules commerciaux 48 volts offrent également un potentiel d'hybridation modérée des systèmes de conduite. Par ailleurs, les systèmes à charge électrique plus élevée peuvent être utilisés pour alimenter les systèmes électriques de réchauffement, afin d'élever la température du catalyseur post-traitement d'un véhicule, et ainsi de réduire les émissions.

En savoir plus sur la gamme de solutions 48 volts d'Eaton.

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie, déterminée à améliorer la qualité de vie et à préserver l'environnement pour tous, à travers le monde. Nous sommes guidés par notre engagement à faire notre travail correctement, à exercer nos activités de manière durable, et à permettre à nos clients de gérer leur énergie, aujourd'hui et pour de nombreuses années à l'avenir. Capitaliser sur les tendances mondiales à la hausse en matière d'électrification et de numérisation, nous permet d'accélérer la transition planétaire en direction des énergies renouvelables, tout en contribuant à résoudre les défis de gestion de l'énergie les plus urgents au monde, et en privilégiant le meilleur pour nos actionnaires et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la bourse de New York (NYSE) depuis près d'un siècle. Nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 19,6 milliards USD en 2021, et travaillons au service de clients dans plus de 170 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 20:35 et diffusé par :