Cameco augmente sa participation dans Cigar Lake





CAMECO (TSX: CCO; NYSE: CCJ) annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition de la participation d'Idemitsu Canada Resources Ltd. (Idemitsu) de 7,875% dans la coentreprise Cigar Lake de Cameco et Orano Canada Inc. (Orano).

La participation de Cameco dans la mine d'uranium de Cigar Lake dans le Nord de la Saskatchewan s'élève à présent à 54,547%, 4,522 points de pourcentage en plus qu'avant la transaction, alors que la participation d'Orano se situe à 40,453%, soit une hausse de 3,353 points de pourcentage par rapport à son précédent niveau de participation. TEPCO Resources Inc. conserve les 5% restants de la propriété.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette transaction, veuillez consulter le communiqué de presse de Cameco daté du 10 mai 2022 annonçant l'acquisition.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sécuritaires, fiables et zéro carbone. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

