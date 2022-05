Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 20 mai 2022





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 20 mai 2022. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec des représentants d'Hydro-Québec (fermée aux médias)

Heure : 8 h 30 Lieu : Montréal





Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien.

