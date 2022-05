Le gouvernement du Canada lance une période de consultation sur le renouvellement de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme





Cette stratégie tracera la voie à suivre pour promouvoir la croissance, l'investissement et la stabilité

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le secteur du tourisme fait connaître notre histoire au reste du monde. Les travailleurs de cette industrie permettent aux visiteurs de vivre des expériences dont ils garderont des souvenirs toute leur vie. Aujourd'hui, à une activité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a annoncé le lancement d'une période de consultation officielle sur le renouvellement de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Le ministre Boissonnault travaillera de concert avec le secteur du tourisme, ses homologues provinciaux et territoriaux ainsi que des partenaires en tourisme autochtone en vue de renouveler cette stratégie et de tracer la voie à suivre pour promouvoir la croissance, l'investissement et la stabilité. Lors de la rencontre, le ministre a également parlé de mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises, de même que de sa vision pour le secteur du tourisme et de l'accueil pour les prochaines années.

Il est indéniable que la pandémie de COVID-19 a eu de grandes répercussions sur le tourisme canadien. Pour aider le secteur à surmonter les difficultés des deux dernières années, le gouvernement du Canada a offert un soutien d'urgence de 23 milliards de dollars. Maintenant qu'il est possible de voyager de nouveau en toute sécurité, le secteur commence à remonter la pente. Il dispose ainsi d'une occasion unique de prospérer et de connaître un essor encore plus considérable. Le gouvernement a à coeur de voir le secteur du tourisme mener de nouveau des activités florissantes et atteindre son plein potentiel à titre de source d'emplois et de moteur économique aux quatre coins du Canada. Comme il a été annoncé dans le budget de 2022, le renouvellement de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme constitue l'une des nombreuses mesures qui appuieront la relance.

La stratégie renouvelée portera sur des questions, dont la pénurie de main-d'oeuvre et le développement de destinations, qui ont gagné en importance depuis le lancement initial de la stratégie en 2019.

Les intervenants du secteur du tourisme, les propriétaires d'entreprise, les travailleurs et la population sont invités à visiter Élaboration d'une nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme pour donner leur avis et aider à définir l'avenir du tourisme au Canada.

« Le lancement aujourd'hui de la période de consultation sur le renouvellement de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme représente une étape importante et prometteuse pour le secteur. Il y a beaucoup de travail à faire, et je sais qu'en conjuguant nos efforts, nous pourrons stimuler la croissance à long terme du tourisme. Avec les partenaires du secteur et nos collègues des gouvernements provinciaux et territoriaux, nous déterminerons la voie à suivre pour favoriser la prospérité du tourisme et de l'économie canadienne. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

Le secteur du tourisme joue un rôle de premier plan dans l'économie du Canada . En 2019, il a généré des recettes de plus de 104 milliards de dollars et a employé directement 692 000 personnes, y compris des membres de groupes sous-représentés, dont des personnes racisées, des membres de la communauté LGBTQ2+, des jeunes, des femmes, des Néo-Canadiens et des Autochtones.

. En 2019, il a généré des recettes de plus de 104 milliards de dollars et a employé directement 692 000 personnes, y compris des membres de groupes sous-représentés, dont des personnes racisées, des membres de la communauté LGBTQ2+, des jeunes, des femmes, des Néo-Canadiens et des Autochtones. Lancée en 2019 et présentée dans le document Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme vise à libérer le potentiel du tourisme pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois dans toutes les régions du pays.

