Laurentides - FERMETURE TEMPORAIRE DE CHEMINS FORESTIERS

MONT-LAURIER, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les fortes pluies des derniers jours ont entraîné la rupture de plusieurs tronçons de chemins forestiers dans les Hautes-Laurentides, dont le chemin Bazin au km 21 et le chemin du Capitaine (accès Saratoga) au km 14, sur les terres du domaine de l'État et dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle.

LOCALISATION CONTOURNEMENT Chemin Bazin, km 21, TNO Lac-Bazinet MRC d'Antoine-Labelle Pourvoirie Air Mont-Laurier (1985)

Latitude : N 47° 35' 49'' Longitude : O 75° 07' 12'' Il n'y a pas de voie de contournement.

Le lessivage se situe avant le pont H064-079_Riv Bazin rive gauche.

Le chemin Bazin est situé à l'embranchement du chemin de Parent au km 107, tout juste à côté du poste La Vérendrye d'Hydro-Québec. Chemin du Capitaine, km 14, TNO Lac-Bazinet MRC d'Antoine-Labelle Latitude : N 47° 36' 59'' Longitude : O 74° 57' 14'' Il n'y a pas de voie de contournement.

Le lessivage se situe avant le pont H064-093_Riv Bazin rive gauche.

Le chemin du Capitaine est situé à l'embranchement du chemin de Parent au km 114.

Le Ministère invite les usagères et usagers de chemins du territoire public à la plus grande prudence et à éviter tout déplacement non essentiel.

De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagères et usagers de la fermeture des chemins visés.

