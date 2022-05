COUP D'ENVOI DE LA FÊTE NATIONALE RÉGIONALE : PAUL PICHÉ EN TÊTE D'AFFICHE!





SAINT-JÉRÔME, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fébrilité et beaucoup de fierté que la Ville de Saint-Jérôme a dévoilé aujourd'hui la programmation des activités prévues à l'occasion de la fête nationale pour la région des Laurentides. Les célébrations se dérouleront les 23 et 24 juin sur le thème « Une langue aux mille accents ».

« Nous sommes honorés que Saint-Jérôme ait été choisie par la Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides comme ville hôte pour la région. Après plus de deux ans de pandémie, nous ferons un retour en force en offrant une belle programmation d'activités, dont un grand spectacle avec Paul Piché. Nul doute que cet artiste qui a assurément plus de mille accents fera vibrer toute la région avec ses plus grands succès! Le 23 juin au soir, restez pas sur votre trottoir, essayez donc pas d'faire autrement, c'est à nous qu'appartient l'beau temps, cochez oui, comme le voudrait l'docteur Welby, et vous serez bien étonnés, à la fête nationale de St-Jé! », a déclaré fièrement le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier.

Des festivités pour toute la famille

En plus du spectacle de Paul Piché, un discours patriotique, des feux d'artifice et des activités familiales et culturelles sont inscrits au menu des deux journées de festivités. Les célébrations se tiendront sur deux sites, soit au parc Jacques-Locas le 23 juin et à la place des Festivités le lendemain. Un stationnement pour vélos sera aménagé aux deux endroits, et les lignes d'autobus exclusivement locales sont toujours gratuites sur tout le territoire.

23 JUIN - PARC JACQUES-LOCAS

(535, rue Filion - derrière l'école polyvalente Saint-Jérôme) Dès 18 h Animation, maquillage et camion de cuisine de rue 20 h 25 Salut au drapeau 20 h 30 Spectacle de Paul Piché 22 h Discours patriotique 22 h 10 Feux d'artifice 24 JUIN - PLACE DES FESTIVITÉS

(en face de la Vieille gare, située au 160, place de la Gare) Dès 11 h Spectacle du Choeur de la Laurentie, kiosques et activités

d'organismes culturels, jeux gonflables, maquillage et jeux géants 13 h Robert Simard, conteur professionnel 14 h Spectacle de la chorale du Cégep de Saint-Jérôme 15 h Robert Simard en rappel 15 h 30 Spectacle du groupe Sweet N' Sour

« Les 23 et 24 juin, j'invite toutes les Jérômiennes et tous les Jérômiens, mais aussi les gens et les familles des villes environnantes, à célébrer ensemble. Ce sera l'occasion de nous retrouver, enfin, pour partager notre fierté collective », a ajouté le conseiller municipal et président de la commission de la culture, André Marion.

Merci à Hydro-Québec, présentateur officiel de la fête nationale du Québec 2022. Merci également à la SAQ, partenaire majeur des festivités.

Information : vsj.ca/fete-nationale

SOURCE Ville de St-Jérôme

