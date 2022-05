Biognosys annonce la nomination de Beat Lüthi, Ph.D., en tant que membre indépendant du Conseil d'administration





Biognosys, un chef de file dans le domaine des solutions protéomiques de nouvelle génération destinées à la recherche en sciences de la vie et au développement de médicaments, annonce aujourd'hui la nomination de Beat Lüthi, Ph.D., en tant que membre du Conseil d'administration.

M. Lüthi est le président-directeur général de CTC Analytics AG, une société suisse privée, spécialisée dans l'automatisation et les solutions avancées de manipulation d'échantillons de laboratoire destinés aux secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie, chimique, environnemental, alimentaire et des arômes. Il exerce parallèlement plusieurs mandats de conseil d'administration au sein d'entreprises cotées, notamment en tant que président du groupe Inficon, vice-président du groupe Straumann et membre du conseil d'administration de Skan AG.

M. Lüthi est diplômé d'un M.Sc. en génie électrique et d'un doctorat en administration d'entreprise de l'ETH Zurich et a également terminé un programme de direction international à l'INSEAD Business School.

En tant que membre du Conseil d'administration de Biognosys, M. Lüthi jouera un rôle déterminant pour faire de l'entreprise un fournisseur et un partenaire de premier plan dans la connaissance des protéines, en vue du développement de nouveaux traitements révolutionnaires.

"Je suis ravi de rejoindre Biognosys à un moment où la protéomique connait un large succès dans l'accélération de la recherche et du développement des sciences de la vie", a déclaré M. Lüthi, nouveau membre du Conseil d'administration de Biognosys. "L'entreprise est en passe de renforcer sa position de leader mondial dans le domaine de la protéomique et je me réjouis de participer à ce projet."

"Je suis ravi d'accueillir M. Lüthi en tant que membre du Conseil d'administration pour soutenir notre prochaine étape de croissance. Il apportera sa riche expérience de dirigeant et de membre du Conseil d'administration dans le domaine des sciences de la vie", a commenté M. Oliver Rinner, PDG de Biognosys. "Je souhaite également remercier notre précédent administrateur, Winfried Mayer, pour les nombreuses années de service inestimable rendu à notre Conseil."

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous pensons que la connaissance approfondie du protéome est la clé de découvertes innovantes qui peuvent améliorer de manière notable la santé humaine. Nous permettons aux chercheurs en sciences de la vie et aux chasseurs de médicaments d'examiner le protéome sous tous les angles grâce à notre portefeuille polyvalent de services, nos logiciels et nos kits protéomiques exclusifs de nouvelle génération, notamment les plateformes TrueDiscoverytm, TrueTargettm et TrueSignaturetm et le logiciel phare Spectronauttm. Ces solutions offrent une vision multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et dans tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines à travers des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un rendement à la pointe de l'industrie. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables pour la R&D et la recherche clinique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur biognosys.com.

