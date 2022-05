Les nouvelles données publiées par Conviva montrent une croissance à deux chiffres du streaming dans le monde ; les télévisions intelligentes se développent rapidement à mesure que le streaming dépasse le linéaire sur grand écran





Le streaming mondial a augmenté de 10 % à l'échelle mondiale, avec notamment une croissance continue sur les marchés arrivés à maturité comme ceux de l'Amérique du Nord (5 %) et de l'Europe (9 %), au cours du 1er trimestre 2022 par rapport au 1er trimestre 2021, selon le dernier rapport State of Streaming de Conviva, la plateforme analytique de mesure en continu pour le streaming multimédia.

« Malgré les nouvelles récentes concernant la chute du nombre d'abonnés à Netflix, le streaming continue de croître dans le monde entier, englobant un ensemble sans cesse croissant de plateformes aux contenus uniques et originaux », a déclaré Keith Zubchevich, président et chef de la direction de Conviva. « Sur les marchés bien établis comme les États-Unis et l'Europe, les téléspectateurs sont en train de passer des petits appareils aux télévisions intelligentes, jetant ainsi les bases d'un streaming qui pourrait dépasser la TV linéaire sur grand écran. »

Le rapport de Conviva relatif au 1er trimestre 2022 a révélé que les grands écrans (qui comprennent les télévisions connectées, les télévisions intelligentes et les consoles de jeu) continuaient d'être les appareils de streaming de choix, et on leur doit 77 % de toutes les minutes diffusées en streaming dans le monde au 1er trimestre 2022. Dans la catégorie des grands écrans, le temps de visionnage de la télévision connectée a augmenté de 34 %, tandis que les ordinateurs de bureau et les consoles de jeu ont connu une diminution de 15 % par rapport au 1er trimestre 2021. Le visionnage sur télévisions connectées a de nouveau légèrement diminué ce trimestre, enregistrant une baisse de 1 % en glissement annuel. Dans la catégorie des TV connectées, Roku a conservé la plus grande part en termes de temps de visionnage (31 %), Amazon Fire arrivant en deuxième position avec 16 %.

Pour ce qui est du nombre réel de minutes streamées, Android TV a été le grand leader de la croissance tous grands écrans confondus, connaissant une hausse de 78 %. Et dans ce qui représente une autre victoire pour les télévisions intelligentes, LG TV, Samsung TV et Vizio TV ont toutes également enregistré une croissance à deux chiffres (hausse d'environ 20 %).

Amélioration de la qualité à une exception près

À l'échelle mondiale, des améliorations significatives ont été notés concernant le débit binaire et la qualité d'image (amélioration de 17,3 %), le buffering (mise en mémoire tampon, baisse de près de 1 %) et les échecs de démarrage vidéo (baisse de 17,6 %). Le délai de démarrage des vidéos a été le seul aspect qualitatif à enregistrer une note négative, l'attente avant que les vidéos démarrent ayant augmenté dans toutes les régions, avec une hausse de 30 % à l'échelle mondiale. Les téléspectateurs d'Afrique sont ceux qui ont attendu le plus longtemps (8 secondes) tandis que ceux d'Europe ont bénéficié du temps de démarrage le plus rapide, n'attendant que 4 secondes en moyenne.

Au 4e trimestre 2021, l'industrie du streaming a connu des retards au niveau des publicités et une augmentation de la mise en mémoire tampon, mais la publicité en streaming a bien rebondi au 1er trimestre 2022. Les impressions d'annonces ont augmenté de 18 % et les tentatives d'annonces de 14 %, en partie grâce à de grands événements sportifs en direct comme le Super Bowl, le tournoi March Madness et les Jeux olympiques d'hiver.

TikTok règne en maître pour les ligues sportives

Le streaming sur les plateformes sociales continue d'être un moyen clé pour les ligues sportives d'attirer les supporters, et selon Conviva, TikTok a été la seule plateforme à augmenter sa part d'audience de streaming pour chaque ligue sportive mesurée. La Championnat d'Allemagne de football (Bundesliga), le Championnat d'Italie de football (Serie A) et le Championnat d'Angleterre de football (Premier League) sont les événements pour lesquels les vidéos en streaming sur TikTok ont le plus augmenté leur part d'audience (augmentation de 6 % pour chacun), la National Football League arrivant juste derrière avec une croissance de 4 % sur TikTok en glissement annuel. En fait, deux équipes du Super Bowl ? les Rams et les Bengals ? ont gagné plus de 100 000 abonnés TikTok en une seule journée (journée du 13 au 14 février).

Méthodologie

Les données de Conviva sont principalement collectées à l'aide d'une technologie de capteur exclusive qui permet d'analyser une empreinte mondiale de plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, à travers près de 4 milliards d'applications diffusées sur des appareils. Intégré directement dans les applications de streaming vidéo, le capteur mesure le contenu et les publicités pour analyser quotidiennement près de trois mille milliards de transactions en temps réel, pour ses clients. Dans le rapport State of Streaming, les données du 1er trimestre 2022, comparées à celles du 1er trimestre 2021, en glissement annuel, ont été normalisées en fonction de la clientèle de Conviva. Les données liées aux réseaux sociaux rassemblent les données de plus de 2 800 comptes, plus de 1,8 million de publications, et plus de 10 milliards visionnages sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, au 1er trimestre 2022. Les données sociales pour les ligues sportives professionnelles ont été recueillies à partir des listes des classements individuels de chaque ligue sportive, soit au total 262 comptes d'équipes individuelles qui ont enregistré plus de 5 milliards de visionnages toutes plateformes confondues au 1er trimestre 2022.

