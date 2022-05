Aéro Montréal salue les mesures proposées dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation





7.5 milliards de dollars sur cinq ans pour trouver des solutions innovantes aux défis de demain

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, se réjouit aujourd'hui des mesures qui viennent d'être dévoilées dans la publication la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. Ces mesures prévoient plus de 7,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour inventer, développer et commercialiser.

Une stratégie adaptée aux besoins du secteur aérospatial

D'ici 2026-2027, le gouvernement engagera d'importants moyens qui bénéficieront au secteur aérospatial. Il investira plus de 7,5 milliards de dollars en innovation, dont près de 2 milliards de dollars de nouveaux engagements. Cela comprend des interventions budgétaires de 1,3 milliard de dollars auxquels s'ajoutent 600 millions de dollars d'interventions financières en capital d'investissement et 75 millions de dollars d'investissements au Plan québécois des infrastructures (PQI).

En soutenant l'entrepreneuriat technologique innovant, en stimulant l'investissement à la commercialisation et en adaptant les incitatifs à la R-D, le gouvernement s'assure de maintenir pour les entreprises du secteur aérospatial, un environnement favorable à son développement.

Le gouvernement souligne aussi son désir de poursuivre des projets structurants qui mobilisent l'industrie depuis plusieurs mois : la création de zones d'innovation.

« Au cours des dernières décennies, le Québec a su développer une industrie aérospatiale performante qui occupe une place stratégique à l'échelle nationale et internationale. Deux facteurs complémentaires ont contribué à la croissance et au rayonnement du secteur : un renforcement des collaborations entre les milieux de la recherche publique et privée et le développement accéléré de talents au sein de nos universités grâce à des milliers de stages en entreprise. Aéro Montréal salue le travail engagé par le gouvernement du Québec pour connecter encore davantage des acteurs du cycle de l'innovation avec des projets stimulants comme celui des Zones d'innovation. Par cette stratégie, le gouvernement s'assure d'outiller l'industrie aérospatiale québécoise pour qu'elle prépare son avenir et qu'elle devienne un acteur de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. » mentionne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Un soutien indispensable pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre

La difficulté d'attirer les talents dans le secteur aérospatial est devenu en enjeu majeur pour le développement de l'industrie. « La présence d'une relève compétente et qualifiée nous a permis d'hisser le Québec en tête de file du secteur aérospatial. Notre capacité à maintenir un bassin de talents qualifié sera une condition essentielle pour maintenir cette position et développer des solutions qui répondent aux défis de société. À ce sujet, une Zone d'innovation en aérospatiale serait un vecteur d'attraction et de rétention de talents étrangers incroyable. » souligne Mme Benoît.

Pour soutenir le développement des talents, la SQRI² 2022-2027 prévoit notamment des sommes additionnelles totalisant 188,9 millions de dollars sur cinq ans, dont 100 millions de dollars pour les Fonds de recherche du Québec, pour attirer les meilleurs talents pour le Québec et offrir un soutien étendu à l'emploi en R-I.

Le secteur de l'aérospatiale a généré un chiffre d'affaires de 15.2 milliards de dollars en 2021 et regroupe plus de 35 000 emplois. Fort de plus de 227 entreprises spécialisées dans la grande région de Montréal, le secteur concentre plus de 70 % de la R-D canadienne en aérospatiale. Enfin, avec environ 80 % de la production aérospatiale exportée hors Canada, il devient le premier secteur manufacturier en matière d'exportations québécoises. « Pour conserver ce leadership, l'appui du gouvernement est nécessaire et assure à nos entreprises innovantes et aux fleurons de demain une véritable croissance durable », conclut Mme Benoît.

