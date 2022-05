La stratégie québécoise de la recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 reconnaît l'innovation sociale comme approche de choix pour répondre aux grands enjeux sociétaux





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) a dévoilé aujourd'hui sa Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2) axée sur le renforcement de la recherche et de l'innovation comme vecteur d'accélération pour la relance économique et durable du Québec.

Dans son mémoire déposé le 15 mai 2021 dans le cadre de la démarche de consultation de la SQRI menée par le MEI, la Maison de l'innovation sociale (MIS) faisait valoir que cette relance ne pouvait se concrétiser au détriment des retombées positives et inclusives sur le plan social et environnemental et que le champ de pratique de l'innovation sociale était un levier incontournable d'impact positif pérenne au Québec. La SQRI2 présentée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, va dans ce sens puisqu'elle misera sur le développement durable et l'innovation sociale comme un des cinq piliers qui soutiendront ses axes d'intervention. Par la valorisation de cette approche, le gouvernement souhaite « accroître et élargir les retombées socioéconomiques de l'innovation sociale en favorisant l'expérimentation, la valorisation et la mise à l'échelle de projets d'innovation sociale ».

La SQRI2 privilégie l'instauration et l'accroissement d'une culture d'innovation sociale au sein des institutions publiques comme levier pour répondre aux grands enjeux de société. Elle reconnaît aussi la force transformatrice de l'innovation sociale à l'échelle des communautés.

Elle souligne par exemple l'importance d'identifier les obstacles réglementaires à l'innovation et de déployer des mesures d'expérimentations réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre d'innovation;

elle confirme l'importance d'un soutien en phase d'amorce pour les initiatives innovantes à fort potentiel d'impact;

elle appelle à la science citoyenne et participative et à de nouvelles façons de faire visant à améliorer la cohérence gouvernementale, l'une des clés d'une approche systémique axée sur l'impact positif.

Ce sont là des chantiers sur lesquels la MIS s'active depuis plusieurs années en collaboration avec de multiples partenaires issus de la recherche, des OBNL, et des secteurs public et privé.

La MIS, comme plusieurs actrices et acteurs de l'écosystème québécois de l'innovation sociale, applaudit ce tournant de la part du gouvernement visant à reconnaître la portée de l'innovation sociale dans une transformation positive de la société. « Face aux enjeux complexes d'aujourd'hui comme ceux sur lesquels le ministre Fitzgibbon souhaite tabler, dont la lutte aux changements climatiques, nous devons accélérer le pas et contrer l'aversion à la prise de risques et la résistance au changement. La génération d'innovations de rupture s'impose et c'est en positionnant l'innovation sociale au coeur de cette nouvelle posture que nous réussirons, collectivement, à stimuler la création de retombées économiques réellement cohérentes avec les enjeux sociaux et environnementaux de notre époque », a précisé Patrick Dubé, Directeur général de la MIS. La MIS entend poursuivre sa mission en ce sens en comptant sur le MEI comme partie prenante de cette nouvelle ère de changement.

Organisme à but non lucratif, la MIS est une force vive et un levier déterminant dans l'émergence et le développement de projets à fort impact social positif en milieux urbain et rural, auprès de collectifs citoyens, d'organisations gouvernementales, d'universités et du milieu entrepreneurial. OEuvrant à l'échelle québécoise, elle accompagne des leaders de projets de société sur le plan du développement social et environnemental. Elle intervient principalement dans la phase initiale de leur parcours, dans une approche d'évaluation et de réduction des risques et de maximisation d'impact. La MIS agit en complémentarité aux autres acteurs de l'écosystème en innovation sociale et contribue à fédérer leurs multiples expertises autour de projets porteurs.

