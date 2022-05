Converge Technology Solutions Corp. Pour acquérir PC Specialists, Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group





TORONTO et GATINEAU, Québec, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. («Converge» ou «la Société») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer la signature d'ententes définitives pour l'acquisition de PC Specialists, Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group (« TIG »). Basé à San Diego, en Amérique du Nord et comptant 20 bureaux, TIG se spécialise dans les solutions de performance optimisées et le soutien essentiel aux entreprises.



De la fourniture de logiciels et de matériel informatique aux évaluations de découverte, en passant par la planification stratégique, le déploiement, l'optimisation de centres de données, la gestion des actifs informatiques et infonuagiques, TIG propose des solutions informatiques personnalisées pour ses clients du monde entier, avec une présence majeure aux États-Unis et au Canada. Avec plus de 20 succursales, TIG dessert une clientèle large et diversifiée dans les marchés des entreprises, des administrations publiques, de l'éducation et des PME. Offrant toujours une approche personnelle et consultative pour identifier et satisfaire les besoins informatiques spécifiques des organisations, TIG personnalise la technologie innovante, qui convient le mieux à toute exigence d'infrastructure unique.

« TIG est prêt à unir ses forces à celles de Converge », a déclaré Tom Janecek, directeur général et chef de la direction de Technology Integration Group. « Nous sommes extrêmement fiers de notre expérience de plus de 40 ans et sommes convaincus, que notre succès, en tant qu'intégrateur de solutions et de services multinational, continuera au sein de Converge. Nous sommes ravis de l'orientation stratégique et de la vision de la société et nous nous réjouissons à la perspective d'un avenir prometteur pour nos employés, nos clients et nos partenaires commerciaux. »

« Converge est très heureuse de poursuivre sa stratégie de croissance et d'expansion mondiale, grâce à l'ajout annoncé de Technology Integration Group à notre portefeuille d'entreprises », a déclaré Shaun Maine, directeur général de Converge. TIG apporte une solide expertise de l'industrie à travers les États, les collectivités locales et l'éducation, que nous pouvons exploiter à travers toute l'Amérique du Nord et nous donne une présence supplémentaire au Canada, renforçant ainsi nos offres avec le gouvernement canadien. La force combinée de Converge et la capacité de TIG à servir nos clients sur les marchés internationaux nous offriront une occasion stimulante de continuer à être à l'écoute de nos clients et de répondre à leurs besoins en matière de solutions, où qu'ils se trouvent. »

PC Specialists, Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group a généré un chiffre d'affaires brut 1 d'environ 423,0 millions de CAD, avec un BAIIA ajusté de 2 14,8 millions de CAD pour l'exercice financier le plus récent, qui s'est conclu le 31 octobre 2021. La contrepartie de l'achat étant de 74,0 millions d'USD à régler en espèces à la clôture. Le fonds de roulement net positif sera également versé à la clôture. Le multiple d'achat est environ 5,96 fois le BAIIA ajusté 2 pour la période de douze mois close le 31 octobre 2021, après ajustement pour un fonds de roulement positif. L'acquisition devrait être immédiatement rentable pour Converge à la date de la clôture et se traduire par une augmentation de ses revenus et de son BAIIA ajusté 2.

PC Specialists, Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group marque la 31e acquisition annoncée par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend également Corus Group, LLC, Northern Micro Inc., 10084182 Canada Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll, Key Information Systems Inc., BlueChip Tek Inc., Lighthouse Computer Systems Inc., Software Information Systems LLC., Nordisk Systems Inc., Essex Technology Group Inc., Datatrend Technologies Inc., VSS LLC, Solutions PCD Inc., Unique Digital, Inc., Workgroup Connections, Inc., Vivvo Application Studios LTD., Vicom Computer Services Inc., CarpeDatum LLC, Accudata Systems Inc., Dasher Technologies Inc., ExactlyIT Inc., REDNET AG, Vicom Infinity Inc., Infinity Systems Software Inc., LPA Software Solutions LLC, OPIN Digital Inc, Paragon Development Systems Inc., Visucom GmbH, 1CRM Systems Corp., Interdynamix Systems et Creative Breakthroughs Inc.

À propos de PC Specialists Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group

TIG est l'un des fournisseurs de premier plan de services complets de solutions informatiques, avec 40 ans d'expérience dans la prestation de solutions technologiques complètes et d'infrastructures informatiques dans 70 pays. En plus du siège social de la société à San Diego, TIG dispose de plus de 20 bureaux situés à Albuquerque, Atlanta, Denver, Honolulu, Indianapolis, Irvine, Knoxville, Los Angeles, Pensacola, Philadelphie, Portland, Richmond, Sacramento, San Antonio, Seattle, Tampa, Ottawa et Toronto au Canada et Shanghai en Chine.?Pour en savoir plus, visitez www.tig.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, en infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en oeuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com

1 le revenu brut est une mesure non conforme aux IFRS et reflète le montant brut imputé aux clients, ajusté pour les montants différés ou accumulés.

2 Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIA ») et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et ne sont pas des mesures reconnues, définies ou normalisées au titre des IFRS. Le BAIIA ajusté élimine l'impact de certains revenus et dépenses dont la société s'attend à ce qu'ils ne soient pas récurrents sous propriété de Converge.

