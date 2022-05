Recherche et innovation : les manufacturiers applaudissent la nouvelle stratégie québécoise





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) applaudit la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2) présentée aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

« Le secteur manufacturier représente près d'un dollar sur deux des dépenses réalisées en innovation au Québec. Les manufacturiers peuvent ainsi contribuer davantage à stimuler l'innovation, à maintenir, voire augmenter, leurs activités en matière de recherche et développement (R-D) et ainsi être plus compétitifs sur la scène internationale. Pour avoir un réel impact et s'assurer que le Québec se positionnement avantageusement, il faut pouvoir leur donner les moyens nécessaires et les placer au coeur de la SQRI2 », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

MEQ accueille ainsi positivement le fait de s'assurer de connecter les différents acteurs liés au cycle de l'innovation et de favoriser des synergies, et ce, par souci d'efficacité et d'efficience. Elle note également les indicateurs ambitieux fixés par la Stratégie. Par ailleurs, elle salue l'importance de la SQRI2 de miser sur le développement durable et souhaite que les entreprises soient bien accompagnées en ce sens.

Les manufacturiers souhaitent participer activement aux réflexions sur les incitatifs à la R-D et l'appui à l'innovation en entreprise

De plus, l'Association souligne l'importance des deux chantiers de réflexions que pilotera le Conseil de l'innovation du Québec soit sur l'optimisation du modèle québécois d'appui à la R-D qui s'inscrira en cohérence avec l'examen mené par le gouvernement fédéral ainsi que sur le recours à des modèles d'intervention et à de nouvelles formes d'aides financières à la R-D.

MEQ est favorable à l'amélioration des incitatifs à la R-D, mais demande que les manufacturiers soient consultés à ce sujet afin que les modifications qui seront apportées ne ratent pas leur cible et qu'elles soient réellement compétitives pour attirer des projets de R&D au Québec. MEQ souhaite donc participer activement aux travaux et offre toute sa collaboration au Conseil de l'innovation et au gouvernement à ce sujet.

« Les entreprises québécoises se doivent d'être compétitives en matière d'appui à l'innovation et d'incitatifs à la R-D face à leurs concurrents internationaux et même face à leurs filiales étrangères situées aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Il faut leur donner les moyens nécessaires pour attirer de nouveaux projets au Québec, alors que les États-Unis et plusieurs pays européens sont très agressifs dans leurs politiques de R-D pour se démarquer et attirer des investissements importants qui permettent même de se rendre jusqu'à la phase de la commercialisation », ajoute Mme Proulx.

Rappelons que MEQ demande, entre autres, une bonification des crédits d'impôt à la R&D dont la nature remboursable doit être préservée afin de soutenir les entreprises dans leurs investissements en innovation.

« Le secteur manufacturier est un incontournable en matière d'innovation et de R-D. Ce sont nos entreprises qui feront bouger l'aiguille pour rattraper l'écart de productivité entre le Québec et l'Ontario. D'ailleurs, le taux de croissance de la productivité du travail du secteur manufacturier québécois a augmenté plus rapidement que celui de l'Ontario et celui du reste du Canada. Il faut poursuivre dans cette direction en s'assurant de mettre de l'avant l'importance de l'innovation manufacturière pour notre économie », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

