Journée nationale des patriotes - De Montréal à la Baie des exilés en Australie, la SSJB commémore les patriotes





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) soulignera la Journée nationale des patriotes par la tenue d'un événement festif et commémoratif, le 23 mai prochain dès 13 h 30, à la Maison Ludger-Duvernay à Montréal. Pour l'occasion, l'histoire des patriotes sera rappelée grâce à la participation par vidéo ou en présence de quelques personnalités dont la mairesse Valérie Plante, Luc Picard, Gilles Laporte et Marilyn Bastien. C'est en direct de la Baie des exilés en Australie que la présidente de la SSJB participera à l'événement montréalais. Aussi, de jeunes militants.es rendront hommage à des patriotes contemporains, dont l'implication dans la société québécoise mérite d'être soulignée. Enfin, l'événement se conclura par une prestation musicale par nul autre que le rappeur Manu Militari. Honorer la mémoire des patriotes, voilà l'objectif premier de l'événement présenté par la SSJB dans le cadre de la Journée nationale des patriotes. Le public est invité à y assister en personne ou sur la plateforme numérique prévue pour sa diffusion.

En Australie

Des activités commémoratives soulignant le 185e anniversaire du début des rébellions auront également lieu en Australie. La SSJB est fière de collaborer à la tenue du spectacle d'Alexandre Belliard au Lazybones Lounge à Sydney. Nous tenons à souligner la participation financière de la Fondation Chopin-Péladeau et remercier Monsieur Pierre Karl Péladeau pour sa grande générosité. Nous saluons également le travail et la collaboration en terre australienne des organisateurs des activités commémoratives, M. Stéphane Bonenfant et le documentariste Deke Richards*. « J'aurai le privilège d'assister au dévoilement des plaques commémoratives des patriotes exilés au Eastern Suburb Memorial Park. Je participerai également à une cérémonie organisée par la ville de Wollongong, où j'aurai le bonheur de rencontrer les descendants de Joseph Marceau, seul patriote ayant choisi de rester en Australie après les libérations. Ensemble, nous rendrons hommage à ces patriotes qui ont lutté pour la défense de nos droits et de la démocratie avant d'être arrachés à leur famille et déportés à l'autre bout du monde » a déclaré Mme Alepin.

*Deke Richards est le réalisateur du documentaire La Baie des exilés (2017).

