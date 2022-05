Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra un point de presse sur la sécurité des télécommunications





OTTAWA, ON , le 19 mai 2022 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique tiendront un point de presse sur la sécurité des télécommunications.

Date : Le jeudi, 19 mai 2022

Heure : 16 h 15 (heure de l'Est)

Lieu :

Parlement du Canada

Édifice de l'Ouest, foyer du 3e étage

Ottawa (Ontario)

