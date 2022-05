Mary Kay Inc. collabore avec plusieurs partenaires européens pour soutenir des projets de restauration d'huîtres indigènes





Les récifs ostréicoles sont bénéfiques pour les humains et l'environnement de par l'ensemble de services écosystémiques qu'ils offrent. Une seul huître est capable de filtrer jusqu'à 240 litres d'eau par jour, ce qui engendre une amélioration de la qualité et de la clarté de l'eau, et soutient une communauté unique et hautement diversifiée de poissons et d'espèces marines invertébrées. Dans le même temps, les récifs ostréicoles constituent l'habitat marin le plus menacé au monde, avec une perte de 85 % à l'échelle mondiale d'après les estimations.

En célébration de la Journée mondiale des espèces menacées et de la Journée internationale de la biodiversité, Mary Kay Inc., un chef de file mondial dans le domaine de la durabilité d'entreprise, a annoncé sa collaboration avec The Nature Conservancy (TNC) ainsi que d'autres partenaires européens, afin de soutenir des projets de restauration d'huîtres indigènes au Royaume-Uni et en Europe continentale.

TNC a contribué au lancement de la Native Oyster Restoration Alliance, (NORA), réseau européen composé d'agences gouvernementales, de scientifiques, d'ONG, d'ostréiculteurs et d'entreprises privées. Les équipes collaborent à la restauration de l'habitat des huîtres plates d'origine européenne, afin que ces dernières puissent à nouveau soutenir la biodiversité qui dépend d'elles, et contribuer à améliorer la qualité de l'eau.

« Les récifs ostréicoles font partie des meilleurs investissements que nous puissions réaliser en termes de préservation des systèmes naturels », a déclaré le Dr Elizabeth McLeod, qui dirige la conservation des récifs dans le cadre du programme Global Reef de TNC. « La bonne santé des populations d'huîtres garantit une eau plus propre, et contribue à protéger les zones côtières ainsi que les individus qui y vivent des conséquences du changement climatique. Grâce au soutien de donateurs tels que Mary Kay, TNC peut restaurer et protéger ces importants systèmes sur le long terme. »

Le partenariat de Mary Kay avec TNC et le réseau de la NORA permettra d'apporter un soutien à des projets qui visent à préserver la biodiversité et les ressources marines en Europe. Quelques exemples :

SITES DE RESTAURATION D'HUÎTRES AU ROYAUME-UNI Zone de conservation marine (Marine Conservation Zone, MCZ) des estuaires de Blackwater, Crouch, Roach et Colne : cette aire marine de 284 kilomètres carrés a été désignée zone de protection des huîtres et parcs à huîtres indigènes en 2013. En termes de superficie, il s'agit du plus grand projet de restauration en Europe. Le Solent (bras de mer qui sépare l'île de Wight de l'Angleterre) : ses populations d'huîtres sont exploitées depuis l'époque romaine. Entre 1972 et 2006, il même s'agissait du plus grand lieu de pêche d'huîtres autonome d'Europe. Cependant, la surpêche, les maladies et la prédation ont provoqué son effondrement et sa fermeture en 2013, offrant aux pêcheurs un accès très limité et occasionnel depuis cette date.



RESTAURATION D'HUÎTRES EN EUROPE CONTINENTALE Mer du Nord allemande : Alors que c'était autrefois une zone dans laquelle les huîtres d'origine européenne étaient très répandues, la zone a été classée en état d'extinction fonctionnelle au milieu du XXe siècle. Il est rare d'y trouver des spécimens vivants, et l'espèce est sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Ce projet consiste à développer et à tester des méthodes en mer pour la restauration à long terme des stocks d'huîtres de la région.



« Mary Kay est fière de soutenir les travaux de The Nature Conservancy, et de contribuer à réintroduire l'huître d'origine européenne afin de restaurer la biodiversité marine essentielle », a déclaré Deborah Gibbins, directrice d'exploitation de Mary Kay. « La vaste expérience de The Nature Conservancy dans le domaine de la restauration des récifs ostréicoles sur quatre continents nous donne confiance dans leurs efforts visant à redynamiser ces habitats rares et en danger critique d'extinction dans les eaux marines européennes. Chez Mary Kay, notre mission est de laisser la planète en meilleur état que nous ne l'avons trouvée. Cela implique notamment de protéger toutes les créatures, petites ou grandes. »

Pour en savoir plus sur l'engagement de Mary Kay en matière de développement durable, rendez-vous sur marykayglobal.com/sustainability et téléchargez la stratégie mondiale en matière de développement durable, de Mary Kay, « Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Enrichir les vies aujourd'hui pour des lendemains durables) ».

À propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation de protection de l'environnement, à vocation internationale, ayant pour but la préservation des terres et des ressources en eaux, dont toute vie dépend. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, travaillons à préserver les terres, les ressources en eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l'eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus viables. Présents dans 79 pays et territoires, nous utilisons une approche coopérative encourageant les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé et autres partenaires à dialoguer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

