Le SCFP met fin à une injustice salariale pour ses membres à l'emploi d'Air Canada

La composante Air Canada du SCFP se réjouit des progrès réalisés sur un enjeu salarial important affectant ses membres à l'emploi d'Air Canada et d'Air Canada Rouge. Le syndicat a dénoncé la semaine dernière l'impact des retards au sol à l'aéroport Pearson sur ses membres, qui devaient travailler pour moins ou pour rien en raison d'une politique désuète qui élimine ou réduit de façon draconienne la rémunération des agentes et agents de bord pour leur temps passé au sol. Heureusement, cela vient de changer et pour le mieux.

Air Canada et Air Canada Rouge viennent en effet de signer un protocole d'entente avec le SCFP qui prévoit que l'indemnité de service au sol pour la gestion du trafic aérien à l'entrée et à la sortie des terminaux de l'aéroport Pearson sera augmentée de 100 pour cent.

«?Le fait que nos membres travaillaient presque gratuitement était tout simplement injuste. Nous sommes heureux que l'entreprise se soit assise à la table, qu'elle ait reconnu le problème et qu'elle ait contribué à corriger cette injustice?», a déclaré le président de la composante Air Canada du SCFP, Wesley Lesosky.

Le protocole d'entente reconnaît également l'impact des retards sur les horaires des agentes et agents de bord et établit des balises pour s'assurer qu'après un long retard au sol non planifié, le personnel de bord puisse se reposer suffisamment en vue de la prochaine affectation à l'horaire.

«?Cela représente un important progrès pour nos membres d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, mais nous savons que nous ne sommes pas la seule compagnie aérienne à être confrontée à ces difficultés. Nous continuerons à lutter pour que l'ensemble des membres de notre syndicat dans le secteur du transport aérien soient payés équitablement pour leur temps travaillé. Personne ne devrait être forcé de travailler gratuitement », a souligné Wesley Lesosky.

La composante Air Canada du SCFP représente environ 9500 agentes et agents de bord chez Air Canada et Air Canada Rouge. La Division aérienne du SCFP représente environ 15?000 agentes et agents de bord répartis dans neuf compagnies aériennes.

