La Carnival Cruise Line pose la première pierre d'un nouveau port de croisière de plusieurs millions de dollars sur l'île de Grand Bahama





FREEPORT, Grand Bahama, 19 mai 2022 /CNW/ - Des représentants du gouvernement des Bahamas et des cadres de Carnival Cruise Line se sont réunis le jeudi 12 mai 2022 pour une cérémonie d'inauguration du futur port de croisière de 200 millions de dollars de Carnival à Freeport, à Grand Bahama, qui devrait, selon les organisateurs, donner un nouveau souffle touristique à l'économie de la deuxième plus grande ville des Bahamas.

« Avec le début de ce projet de Carnival, l'île de Grand Bahama est maintenant mieux placée pour réaliser son véritable potentiel économique, a déclaré l'honorable Philip Davis, premier ministre des Bahamas, lors d'une allocution durant la cérémonie. Cet investissement permettra de créer des emplois dont on a grandement besoin, mais il donnera aussi un nouvel espoir pour la reprise économique de l'île. »

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du tourisme, des investissements et de l'aviation des Bahamas, a décrit le nouveau projet comme un développement qui serait bientôt la norme sur l' île de Grand Bahama . « Nous croyons que l'enthousiasme suscité par ce qui se passe à Grand Bahama sera contagieux. Le port de croisière fait partie intégrante de notre plan visant à rétablir la viabilité économique de Grand Bahama, a déclaré le ministre Cooper. Carnival jouera un rôle essentiel pour stimuler notre économie et mettre en lumière l'île de Grand Bahama comme une destination renouvelée et de premier plan dans notre pays et dans la région. »

La construction du port de croisière de Carnival à Grand Bahama devrait être terminée en novembre 2024. Une fois terminé, le nouveau port de croisière pourra accueillir les plus grands bateaux de croisière de la flotte de Carnival. Les bateaux de croisière de la classe Excel, tels que le navire Mardi Gras de Carnival (5 282 passagers), le navire Celebration qui prendra la mer plus tard cette année et Jubilee qui fera son voyage inaugural en 2023, font partie de ces bateaux.

L'honorable Ginger Moxey, ministre de Grand Bahama Island et Sarah St. George, présidente par intérim de l'administration portuaire de Grand Bahama , ont également participé à l'inauguration.

« L'inauguration des travaux de Carnival est d'une grande importance pour les résidents de Grand Bahama, a confié le ministre Moxey. Ce développement annonce des opportunités pour les artistes, les vendeurs et les petites et moyennes entreprises et représente notre engagement à collaborer avec des partenaires locaux et internationaux pour le bien de notre île. »

En mars dernier, Carnival a célébré ses 50 ans de transport de passagers vers les Bahamas. Selon Christine Duffy, présidente de Carnival Cruise Line, cette nouvelle initiative est un autre exemple du partenariat durable entre Carnival et les Bahamas.

« Alors que nous célébrons notre partenariat de 50 ans avec les Bahamas , la première pelletée de terre d'aujourd'hui sur notre nouvelle destination incroyable de Grand Bahama représente une occasion de collaborer avec le gouvernement et la population de Grand Bahama, de contribuer à l'économie locale par des possibilités d'emploi et d'affaires et d'élargir notre offre d'expériences pour nos invités qui auront un nouveau port d'escale à couper le souffle », a déclaré Mme Duffy.

Actuellement, la Carnival Corporation exploite les centres de villégiatures Princess Cays au large de l'île Eleuthera et Half Moon Cay, à Little San Salvador.

