Lieu historique national du Ranch-Bar U lance officiellement sa saison touristique estivale 2022





Préparez-vous à vous accumuler des souvenirs tout en vous rapprochant de l'histoire!

LONGVIEW, AB, le 19 mai 2022 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Le lieu historique national du Ranch-Bar U est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison 2022. Cette saison, nous proposerons de nouvelles activités, notamment la galerie Roland Gissing au centre d'accueil. Découvrez la beauté indéniable des paysages de l'Alberta grâce aux tableaux d'art historiques de Gissing, ainsi que la selle personnalisée de Gissing, ses carnets de croquis et d'autres effets personnels.

Quoi de neuf au Bar U - Nouveaux événements en 2022

Les événements sont de retour au Bar U ! Voyez notre site Web pour une liste complète des événements de cette année.

Galerie Roland Gissing

Explorez la toute dernière addition au centre d'accueil, la galerie Roland Gissing. Découvrez la beauté indéniable des paysages de l'Alberta grâce aux tableaux d'art historiques de Gissing. On trouve ses oeuvres dans les collections de la reine Elizabeth II, du musée Glenbow et de l'Alberta Foundation for the Arts.

Après avoir quitté l'Angleterre pour s'installer au Canada en 1913, Gissing a parcouru le territoire depuis la région de la rivière de la Paix jusqu'au Mexique, travaillant dans des ranchs et faisant des croquis en cours de route. Plus tard, Gissing a acheté des terres près de la jonction des rivières Ghost et Bow, à l'ouest de Cochrane, en Alberta.

Découvrez la selle personnalisée de Gissing, ses carnets de croquis et autres effets personnels, également exposés.

Tipi des Stoney Nakoda

Les groupes autochtones, notamment la nation Bearspaw des Stoney Nakoda ainsi que d'autres groupes autochtones, ont un lien historique avec les ranchs des contreforts. Une main-d'oeuvre diversifiée, dont les peuples autochtones, a joué un important rôle dans l'histoire du ranch Bar U. Le ranch a le plaisir d'accueillir des membres de la nation Bearspaw Stoney, qui partagent leur culture et leurs perspectives à un campement comportant un tipi. Ce campement est représentatif de l'expérience autochtone qui a précédé et suivi la signature du Traité n° 7 et offre aux invités un aperçu de cette expérience et de leurs traditions.

Promenades en chariot

Les visiteurs sont invités à découvrir le ranch Bar U dans le cadre d'une visite en chariot autoguidée. Les promenades gratuites en chariot avec un interprète partent du camp de rassemblement et comprennent une variété de zones uniques du ranch. C'est une façon vraiment authentique de découvrir le ranch, et nos interprètes bien renseignés feront revivre l'époque de l'élevage pour vous. Les promenades en chariot ont lieu à la demi-heure et des informations sur les horaires quotidiens et hebdomadaires seront disponibles pendant la saison opérationnelle. La capacité des chariots est limitée et les promenades suivent le principe du premier arrivé, premier servi.

Sentier du Ruisseau-Pekisko

Le Bar U Ranch a récemment ouvert un sentier de 3 km qui traverse une partie du lieu historique national rarement vue pendant une visite régulière. Les visiteurs peuvent entendre les bruits du ruisseau, accéder à des aires de pique-nique rustiques et tranquilles et obtenir de magnifiques vues des montagnes. Le sentier offre une riche expérience culturelle et naturelle.

Lieu historique national du Ranch-Bar U fournit le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Qu'ils soient à la recherche d'aventures, de plaisirs pour toute la famille, d'une occasion d'explorer l'histoire, ou d'une pause dans leur quotidien, d'innombrables expériences uniques répondent aux besoins des visiteurs.

Comme la santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance, Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique, afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique, et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays aux paysages si divers et à l'histoire si riche. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir le patrimoine naturel et culturel, en apprendre davantage à son sujet et s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à sortir et à explorer des endroits comme Lieu historique national du Ranch-Bar U, en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. "

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada



« Parcs Canada est fier de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille vraiment fort pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent à Lieu historique national du Ranch-Bar U, cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ce lieu* précieux a à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada



Faits en bref

Situé dans les contreforts vallonnés des Rocheuses, le ranch Bar U est le seul lieu historique national commémorant l'histoire et l'importance de l'élevage au Canada .

. Le lieu compte de nombreux bâtiments et structures historiques, illustrant les différentes étapes du développement de l'élevage entre 1882 et 1950, et il est riche en éléments de paysage culturel.

il est riche en éléments de paysage culturel. Situé à une heure au sud-ouest des limites de la ville de Calgary , à l'intersection des routes 22 et 540.

, à l'intersection des routes 22 et 540. Le lieu historique national du Ranch-Bar U comprend un centre d'accueil avec un restaurant et une boutique de souvenirs, et offre un programme dynamique d'histoire vivante qui interprète une époque où l'Ouest était jeune.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 14:12 et diffusé par :