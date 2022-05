Tournée du président de l'UMQ 2022 - Le coup d'envoi donné dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine





GASPÉ, QC, le 19 mai 2022 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, a lancé aujourd'hui, dans sa région, sa tournée du Québec ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de la présidente du caucus régional de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de l'UMQ et mairesse de Percé, madame Cathy Poirier, Monsieur Côté a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus municipaux et échanger sur leurs priorités locales et régionales.

Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une vingtaine de municipalités à travers le Québec d'ici le début septembre, vise à bâtir une plateforme électorale municipale en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

« Pour moi, cette tournée du Québec me permettra de prendre le pouls du terrain et de porter les enjeux de chaque milieu visité. J'attendais ce moment avec impatience et je suis très fier que cette tournée débute chez nous, à Gaspé! Avec l'ensemble de mes collègues, nous préparerons une plateforme électorale étoffée, qui sera le reflet du Québec et de ses régions. À terme, les différentes formations politiques représentées à l'Assemblée nationale du Québec seront invitées à se positionner sur nos priorités. Pour le milieu municipal, cette démarche est primordiale, car en octobre prochain, le parti qui formera le gouvernement devra négocier un nouveau pacte fiscal à mi-mandat », a déclaré monsieur Côté.

Dans le cadre de la tournée du président, quatre grands thèmes sont abordés : les finances et la fiscalité; l'habitation et le logement; l'aménagement du territoire et les infrastructures; le développement régional.

« Qu'on soit d'Avignon, de Bonaventure, de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé ou des Îles-de-la-Madeleine, notre région a plusieurs dynamiques qui lui sont propres. C'est toujours important de prendre un moment pour se positionner ensemble sur nos défis pour les prochaines années, surtout à quelques mois des élections du Québec. Je pense particulièrement à l'adaptation de nos infrastructures aux changements climatiques, à la production d'énergie renouvelable ainsi qu'à ses retombées locales, et à la vitalité touristique », a soutenu pour sa part madame Poirier.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrêtera dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

