Les Avocats du Mexique font équipe avec Canada's 100 Best Restaurants

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les Avocats du Mexique (AFM) sont heureux d'annoncer leur partenariat avec la toute nouvelle édition de Canada's 100 Best Restaurants. Le 30 mai, 300 passionnés de cuisine et chefs renommés de Toronto et des quatre coins du pays se rassembleront au tout nouveau Waterworks Toronto, afin de découvrir la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada.

Les Avocats du Mexique sont fiers d'annoncer la venue de Rafa Covarubbias, chef du restaurant Hexagon à Oakville, qui réalisera une recette exclusive autour de l'avocat : une entrée à base d'avocat avec un Aguachile de printemps au crabe, mettant en lumière la versatilité du fruit. Cette combinaison de crabe des neiges saisonnier du Québec, d'asperges al dente et d'avocat crémeux est la recette parfaite pour lancer la saison estivale.

Bien que les participants puissent déguster cet hors-d'oeuvre en exclusivité, le chef Rafa partagera également cette recette savoureuse et des informations sur les bienfaits des avocats pour la santé dans le numéro de ce printemps du magazine Canada's 100 Best.

Pour Les Avocats du Mexique, il s'agit d'une opportunité majeure de mettre en avant la polyvalence de ce fruit à travers une association exceptionnelle de cuisine créative et d'innovations culinaires.

Avec 95% des parts de marché, le Canada est le deuxième marché en termes d'exportation pour les Avocats du Mexique, après les États-Unis. Ce succès est soutenu par plus de 30 000 producteurs et 70 exportateurs. Ensemble, ils se sont engagés à adopter des normes industrielles rigoureuses de classe mondiale pour garantir la production d'avocats au goût, à la sécurité alimentaire et à la qualité inégalés.

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent la positivité et le dynamisme attribués aux avocats. Tout au long des processus de culture, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à son objectif, qui est d'offrir de bons aliments qui seront dégustés avec plaisir et en bonne compagnie. La Mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation du guacamole et d'autres recettes délicieuses. C'est aussi les fêtes et les occasions spéciales qui rassemblent famille et amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

