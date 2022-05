INVITATION AUX MÉDIAS : VISITE DU CHANTIER DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU PARC À SAINTE-BARBE





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une séance photo visant à souligner l'avancement des travaux d'un important projet de logements abordables à Sainte-Barbe, le vendredi 20 mai, à 10 h 30, en présence de Mme Claire IsaBelle, députée de Huntingdon, au nom de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de Mme Louise Lebrun, mairesse de Sainte-Barbe, et de M. Denis Binette, président de la Coopérative de solidarité du Parc de Sainte-Barbe.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 20 mai, 9 h.

DATE :

vendredi 20 mai 2022

HEURE : 10 h 30

NOTES

: - L'adresse vous sera communiquée lors de votre inscription.



Les personnes qui assistent à cette conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes associés à la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours.

