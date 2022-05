LE MAC À PLACE VILLE MARIE PRÉSENTE L'ARTISTE MIKA ROTTENBERG





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) inaugurera l'exposition Mika Rottenberg ce samedi 21 mai. Il s'agit de la première exposition solo de l'artiste au Québec. L'installation immersive, conçue par la commissaire Lesley Johnstone en étroite collaboration avec l'artiste, réunit plusieurs oeuvres parmi les plus connues de l'artiste, dont trois installations vidéographiques, NoNoseKnows (2015), Cosmic Generator (2017) et Spaghetti Blockchain (2019), qui constituent le noyau central autour duquel gravitent des objets sculpturaux insolites qui leur font écho. Inspirée des écrits de Marx qu'elle réinterprète, Mika Rottenberg crée un «?surréalisme social?» porté par des images qui semblent échapper à toute logique narrative et qui part du principe que la réalité est plus absurde que sa représentation. L'exposition sera présentée au MAC du 21 mai au 10 octobre 2022.

À travers ses installations vidéographiques Rottenberg présente une allégorie de la capitalisation croissante de la vie humaine en exhibant les interactions entre le corps féminin et les mécanismes de production. Tantôt transporté vers des contrées lointaines ou encore plongé dans les entrailles de la terre, le visiteur découvre dans les vidéos de Rottenberg toute l'absurdité d'une société capitaliste, caractérisée par une production, une distribution et une consommation de biens effrénée. C'est en maniant à la fois séduction, humour et subversion que l'artiste opère un savant mélange entre réalité et fiction. Ses personnages plus grands que nature, qui habitent des espaces à la fois réels et imaginaires, lui permettent d'appliquer sa lentille colorée, empreinte de scepticisme, aux réalités économiques et géopolitiques dépeintes dans ses oeuvres.

Le MAC continue de progresser dans sa volonté affichée de rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre. Après la promulgation d'un tarif unique à 10 $ au MAC à Place Ville Marie, accompagnée de la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans et les groupes scolaires et communautaires, les oeuvres vidéo exposées seront disponibles avec sous-titres descriptifs et vidéo descriptions sur le site du MAC (www.macm.org/mika-rottenberg).

Ceci a été rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des communications du Québec et à la collaboration du MCA de Chicago.

NoNoseKnows

Filmée dans la province de Zhejiang en Chine, l'installation vidéographique NoNoseKnows montre deux chaînes de production de perles d'eau douce où le travail s'accomplit dans des conditions déplorables et où une femme à la stature impressionnante (l'actrice Bunny Glamazon) joue le rôle d'une superviseuse occidentale de l'usine. L'oeuvre offre une allégorie subversive des pratiques du travail, telle que manifestée de façon spectaculaire par le personnage de Glamazon qui, à chaque éternuement, produit un plat de pâtes.

Cosmic Generator

Dans Cosmic Generator, Rottenberg propose une analogie ironique entre l'enjeu migratoire et la circulation à grande échelle des marchandises, montrant l'illogisme de notre société qui favorise et facilite l'entrée de pacotilles dans les pays, mais restreint celle des êtres humains. L'oeuvre met en relation un système de tunnels entre les villes de Mexicali au Mexique, Calexico en Californie et un marché d'articles en plastique situé à Yiwu, en Chine, où l'on découvre des employées de boutique qui, mortes d'ennui, s'écroulent sous leur surplus de babioles étincelantes.

Spaghetti Blockchain L'oeuvre s'amorce avec la mise en scène d'une chanteuse de gorge de la région de Touva dans la prairie sibérienne. À mesure que se déroule le film, le son grave de sa voix dans le vaste paysage naturel est jumelé à une imagerie extrêmement technique accompagnée d'un vrombissement électronique produit par le Grand collisionneur de hadrons (un accélérateur de particules), que Rottenberg a pu filmer lors de sa résidence au CERN, près de Genève. S'ensuivent diverses scènes étranges et hautes en couleur qui évoquent la satisfaction des vidéos RASM (réponse autonome sensorielle méridienne) : une main qui coupe une gelée et la fait fondre, une qui pétrit vigoureusement une pâte verdâtre et une autre qui s'amuse bruyamment avec des perles colorées.

Dès l'automne 2022, le MAC présentera Remote, le premier long métrage de l'artiste coproduit avec le MAC. Le film expérimental, conçu et réalisé lors de la pandémie, est le fruit d'une collaboration entre Mika Rottenberg et Mahyad Tousi. En 2027, cinq femmes confinées dans leur pays respectif découvrent qu'elles sont connectées à travers de mystérieux portails dans leurs maisons, déclenchés par une émission de télévision sud-coréenne consacrée au toilettage de chien. OEuvrant avec des activistes, des designers et des programmeurs, l'artiste réinvente les notions de valeur, de travail et de communauté dans un proche avenir postpandémique.

L'exposition Mika Rottenberg a été développée en partenariat avec le Museum of Contemporary Art de Toronto, où elle a été présentée en 2020.

Citations

« Les trois installations vidéographiques de Mika Rottenberg vous feront vivre une expérience visuelle et sauront à coup sûr vous faire voyager dans l'univers post moderne de l'artiste, sous le joug de son surréalisme social teinté d'humour. » - John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

« Dans mes oeuvres, j'ai tenté d'explorer notre relation au matérialisme par la manipulation de l'espace, tout en brouillant les cartes pour que les faits se fondent à la fiction. » - Mika Rottenberg, artiste

« Les oeuvres de Mika Rottenberg nous font voyager vers les régions éloignées et dans les entrailles de la Terre. Ils nous surprennent et nous émerveillent, mais ils nous font aussi réfléchir sur l'état du monde. Nous sommes ravis de pouvoir les présenter aux visiteurs du MAC. » - Lesley Johnstone, commissaire de l'exposition Mika Rottenberg

Conversation à trois

Dans le cadre de l'exposition Mika Rottenberg, le Musée présente une conversation entre Mika Rottenberg et l'artiste et conteur Mahyad Tousi. Modérée par la commissaire de l'exposition Lesley Johnstone, l'activité se tiendra au Centre canadien d'architecture le jeudi 19 mai, à 18 h.

L'entrée est gratuite. Les réservations ne sont pas nécessaires.

L'accès à l'événement se fera sur la base du 1er arrivé 1er servi.

https://macm.org/activites/conversation-entre-mika-rottenberg-et-mahyad-tousi/

À propos de Mika Rottenberg

Née en 1976 à Buenos Aires, Mika Rottenberg est une artiste vidéaste qui habite et travaille à New York. Après avoir étudié en Israël, elle s'installe aux États-Unis où elle obtient un baccalauréat à la School of Visual Arts de New York ainsi qu'une maîtrise en arts visuels de l'Université Columbia. En 2018, le Smithsonian American Art Museum lui remet le prix James Dicke Contemporary Artist qui récompense un ou une artiste de moins de 50 ans ayant produit d'importants ensembles d'oeuvres et faisant constamment preuve d'une créativité exceptionnelle. Puis en 2019, elle obtient le prix Kurt Schwitters, décerné aux artistes ayant apporté une contribution significative au domaine de l'art contemporain. Parmi ses expositions individuelles récentes, mentionnons Easypieces présentée au New Museum à New York, au Museum of Contemporary Art à Chicago et au MOCA à Toronto (renommé Spaghetti Blockchain) en 2019-2020, ainsi que Mika Rottenberg au Louisiana Museum of Modern Art à Humlebæk, au Danemark en 2021. Elle est représentée par la galerie Hauser & Wirth.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au coeur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. À partir du 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 13:27 et diffusé par :