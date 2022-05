xFusion organise un sommet des partenaires européens sous le thème « Ensemble pour un avenir meilleur »





Ce 19 mai, xFusion a organisé son premier sommet européen des partenaires 2022 à Paris, sur le thème « Ensemble pour un avenir meilleur ». À cet effet, xFusion Digital Technologies Co., Ltd. a convié des dizaines de partenaires principaux de plus de 10 pays, dont la France, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la Pologne, la Hongrie et les pays de la région nordique pour discuter de l'avenir et de la nouvelle exploitation de la valeur de l'industrie.

M. Terry Fang, Président du service marketing et des ventes au niveau mondial de xFusion, a prononcé un discours de bienvenue au nom de xFusion. Intel et d'autres partenaires ont partagé les derniers concepts et pratiques de l'économie numérique européenne en accordant une attention particulière à des sujets tels que la numérisation et l'intelligentialisation industrielles, et ont formulé des suggestions pour le développement de l'intelligence numérique industrielle.

Coopération avec des partenaires pour un nouvel écosystème numérique européen

L'Europe entame une transition de l'ère de l'économie numérique à l'ère numérique et intelligente, à mesure que la numérisation et l'« intelligentialisation » font désormais office de nouveaux moteurs de la croissance économique mondiale dans la période postpandémique. En raison de la demande croissante du marché en matière de puissance de calcul, le développement intelligent et de haute qualité constitue une tendance majeure dans le secteur informatique.

Frank Qin, Directeur Général de xFusion pour la région Europe, a déclaré dans son discours, « Le marché européen représente l'un des marchés les plus importants pour l'industrie informatique mondiale, offrant non seulement un énorme espace commercial mais aussi une qualité et une innovation technologique de premier plan. Au fil de notre expérience, nous nous sommes associés à nos partenaires européens sur ce territoire et avons fourni des produits, des solutions et des services informatiques intelligents de haute qualité à de nombreux clients européens. Fidèle à son esprit d'innovation et au-delà des limites, xFusion prend désormais le large en Europe. Nous sommes déterminés à fournir constamment de la valeur à nos clients et partenaires européens avec des concepts et des pratiques plus ciblés, innovants et intégrés, contribuant ainsi à la transformation numérique des industries européennes. »

Les partenaires européens ne font pas seulement office de partenaires de coopération mais aussi de « partenaires d'entreprise » pour xFusion. xFusion augmente son investissement dans les partenaires européens face à un marché aux possibilités infinies. Lors du développement de partenariats, xFusion se conforme à l'idée de « créer de la valeur et d'atteindre une croissance ensemble en partageant les mêmes convictions. » Dans le cadre de ses services aux clients, xFusion est fidèle au principe suivant : « priorité aux partenaires pour la croissance partagée et l'intégrité ». xFusion apporte son soutien aux partenaires européens à saisir les opportunités de l'époque et à réaliser une mise à niveau intelligente et de haute qualité de l'économie numérique européenne dans tous les secteurs, afin de prendre une longueur d'avance en matière de développement.

« Le temps nous confère de nouvelles opportunités. Je souhaite apprécier la reconnaissance et le soutien de nos principaux partenaires lors du sommet. Par ailleurs, nous espérons que d'autres partenaires nous rejoindront sur la route de l'esprit d'entreprise européen. Ensemble, nous découvrirons, créerons et partagerons un avenir meilleur ! »

Lors du Sommet des partenaires européens, xFusion a fait part de son activité globale, de ses services produits et de ses réussites en Europe, y compris en France. En vertu de la stratégie de développement du marché « priorité aux partenaires », xFusion a fourni une formation aux partenaires locaux pour améliorer leur compétitivité.

Lors du sommet, Intel a mentionné que xFusion, en tant que partenaire précieux, joue un rôle important dans l'infrastructure informatique, et Intel continuera à approfondir sa coopération technique avec xFusion pour innover et favoriser la transformation numérique des clients finaux en Europe.

Améliorer l'innovation en matière de recherche et développement et créer ensemble une nouvelle valeur industrielle

L'augmentation durable de l'innovation et des investissements pour la recherche et le développement a consolidé l'infrastructure et les services de pointe en matière de puissance de calcul de xFusion. Voilà pourquoi après deux décennies d'accumulation, les produits serveurs de xFusion bénéficient toujours de la confiance des clients. xFusion est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et de services de puissance de calcul. xFusion emploie actuellement plus de 2 000 personnes, collabore avec plus de 3 100 partenaires, 7 départements régionaux et 5 centres d'approvisionnement dans le monde entier, et possède plus de 2 000 brevets.

À ce jour, des milliers d'ingénieurs de xFusion se consacrent en permanence à la mise en place d'une puissance de calcul et d'une capacité de services de pointe. De plus, neuf laboratoires centraux sont en cours de construction, couvrant la conception thermique, la fiabilité, l'énergie verte, etc.

Lors du Sommet, xFusion a organisé la cérémonie d'autorisation du certificat et la cérémonie de remise des prix de la première vente pour le premier groupe de partenaires européens, afin d'apprécier leur soutien et leur volonté pour developer ensemble. Les représentants des principaux partenaires ont partagé leurs histoires et leurs sentiments de coopération gagnant-gagnant avec xFusion, et ont affirmé la compétitivité, la qualité et la fiabilité des produits, ainsi que la garantie technique de bout en bout des FusionServer produits et solutions de xFusion. Ils espéraient grandir et se développer avec xFusion, et étaient pleins de confiance et d'attentes pour une coopération future.

Le sommet a été couronné de succès, mais la coopération gagnant-gagnant continue

Le Sommet des partenaires européens 2022 organisée par xFusion s'est terminée avec succès, tandis que la pratique de xFusion et des partenaires européens qui explorent les frontières et la coopération pour créer, gagner et partager ensemble dans la numérisation ne prendra jamais fin. En effet, xFusion s'engage à l'avenir à être un partenaire de confiance et innovant pour les entreprises européennes en matière de transformation numérique. xFusion vise à fournir aux clients des produits et des solutions informatiques intelligents intégrés, diversifiés et adaptés à tous les scénarios grâce à une innovation continue, afin de permettre aux entreprises des utilisateurs d'être plus stables, efficaces et intelligentes.

Sur la base d'une vision globale, d'un travail acharné et d'une connaissance approfondie du secteur, xFusion continuera à travailler avec ses clients et partenaires mondiaux pour accumuler une puissance de développement par le biais de diverses initiatives telles que des politiques écologiques, des capacités techniques et la formation de talents, afin de promouvoir conjointement un développement de haute qualité de l'économie numérique mondiale et d'exploiter davantage de valeur numérique intelligente.

Ensemble pour un avenir meilleur, xFusion crée avec ses partenaires des possibilités illimitées dans le monde numérique !

