Période des déménagements - Québec annonce son plan d'action pour l'opération 1er juillet





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce la mise en oeuvre d'un plan d'action, de plus de 77 M$, pour aider les Québécoises et les Québécois à la recherche d'un logement.

Voici les mesures d'urgence que comporte ce plan d'action :

1. Aides financières pour les locataires

Suppléments au loyer

Le gouvernement du Québec allouera jusqu'à 75,8 M$ pour soutenir financièrement plus de 2 200 ménages par des suppléments au loyer. À noter qu'au moins 500 unités sont réservées à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être et que 100 unités le sont pour des femmes victimes de violence conjugale. Cette subvention leur permettra d'occuper un logement du marché privé en payant un loyer correspondant à 25 % de leur revenu.

Allocation-logement

Le gouvernement du Québec a aussi récemment bonifié la subvention accordée dans le cadre du programme Allocation-logement. L'aide financière mensuelle maximale a ainsi été majorée de 80 $ à 100 $ pour les ménages admissibles. De plus, la clientèle admissible sera élargie dans les prochains mois et le montant mensuel de l'aide financière passera à 150 $.

2. Service d'aide à la recherche d'un logement

Prolongation des heures d'ouverture

Dès maintenant, les locataires à la recherche d'un logement ayant besoin d'être accompagnés dans leurs démarches sont invités, pour obtenir du soutien, à communiquer rapidement avec l'équipe mise en place à la Société d'habitation du Québec (SHQ), au numéro sans frais 1 800 463-4315.

À compter du 18 juin, cette équipe sera joignable 7 jours par semaine, et ce, jusqu'au 18 juillet. Sa période d'activité est ainsi prolongée cette année, afin de s'assurer que celles et ceux dans le besoin seront pris en charge rapidement, avant et après le 1er juillet.

Service d'aide à la recherche de logement pour tout le Québec

Plusieurs grandes villes au Québec se sont déjà dotées d'un service d'aide à la recherche de logement (SARL) pour soutenir leurs citoyens. Grande nouveauté cette année, avec une nouvelle approche : afin d'augmenter le nombre de SARL partout au Québec et d'encore mieux servir la population à la recherche d'un logement, le gouvernement du Québec prévoit verser directement aux offices d'habitation une enveloppe allant jusqu'à 2 M$ pour permettre à ceux qui le souhaitent de mettre un SARL sur pied, qu'il soit temporaire ou permanent, rapidement.

3. Hébergement temporaire et entreposage de biens en cas d'urgence

Toute municipalité qui souhaite prendre part activement à l'opération 1er juillet peut participer au Programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités. L'enveloppe budgétaire de 2 M$ est mise à la disposition des municipalités qui viendront en aide aux ménages sur leur territoire, et ce, peu importe le taux d'inoccupation.

Les actions mises en oeuvre par les municipalités peuvent prendre la forme notamment d'hébergement temporaire et d'entreposage de biens meubles.

Dans tous les cas, il convient de souligner que, sans égard à la participation ou non d'une municipalité au programme, tout Québécois qui n'a pas de logement au 1er juillet peut faire appel à son office d'habitation pour obtenir du soutien immédiat.

4. Campagne d'information sur le soutien disponible

À compter du 29 mai prochain, la SHQ mettra en oeuvre une campagne d'information sur son site Internet, sur les réseaux sociaux et à la radio pour faire connaître les aides financières ainsi que le soutien à la recherche d'un logement disponibles. L'objectif est de s'assurer de joindre tous les ménages qui n'auraient toujours pas réussi à se trouver un logement afin de les informer des différents services offerts.

Construction de logements et autres mesures

Depuis 2018, ce sont plus de 8 000 logements sociaux et abordables qui ont été construits ou mis en chantier par le gouvernement du Québec. Dans le cadre du nouveau Programme d'habitation abordable Québec, ce sont plus d'une centaine de projets qui ont été déposés, ce qui correspond à des milliers de logements abordables, qui feront l'objet d'une annonce dans les prochaines semaines et dont la construction pourra débuter aussi tôt que cet été.

De plus, la ministre Laforest a l'intention de déposer de façon imminente un projet de loi éclair visant à modifier la clause F des baux, à prévenir la vente d'OSBL d'habitation à d'autres fins, à octroyer le droit de préemption à toutes les municipalités et à mieux protéger les locataires aînés.

Citation

« Pour plusieurs Québécoises et Québécois, l'arrivée du 1er juillet signifie la recherche d'un logement. Cette année, avec l'évolution du marché locatif occasionnée par la pandémie et l'inflation, nous nous attendons à ce qu'un plus grand nombre de personnes aient besoin d'accompagnement dans leurs recherches ou encore de soutien financier. C'est pourquoi nous lançons dès maintenant notre plan d'action pour la période entourant le 1er juillet. Ce plan représente plus de 77 M$! Tout est en marche! Si vous avez de la difficulté à trouver un logement qui répond à vos besoins, vous n'avez qu'un numéro à retenir et c'est le 1 800 463-4315. Nous avons des équipes en place pour vous épauler! Je veux que tout se passe bien et surtout, je souhaite que personne ne se retrouve à la rue. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Chaque année, ce sont plus ou moins 200 000 ménages qui déménagent dans la période autour du 1 er juillet.

juillet. La SHQ a regroupé à l'adresse Québec.ca/RechercheLogement plusieurs informations utiles à l'intention des citoyens.

Les ménages qui souhaitent trouver un logement en prévision du 1 er juillet peuvent s'adresser en priorité :

juillet peuvent s'adresser en priorité : au Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315), qui peut aussi les orienter vers les bonnes ressources.

(1 800 463-4315), qui peut aussi les orienter vers les bonnes ressources.

à leur office d'habitation, qui a toute l'expertise pour les soutenir. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ permet d'obtenir les coordonnées des offices d'habitation et des organismes communautaires offrant du logement dans leur secteur.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

