Pelican International poursuit sa croissance et diversifie son offre en faisant l'acquisition de GSI Outdoors





Pelican élargit son offre de produits et sa présence internationale en faisant une entrée remarquée et en devenant un acteur clé dans le secteur de l'équipement de camping et de plein air

LAVAL, QC, le 19 mai 2022 /CNW/ - Pelican International Inc., chef de file mondial des sports de pagaie, acquiert une participation majoritaire dans GSI Outdoors, un leader de l'industrie de l'équipement de plein air. Cette transaction marque une étape majeure dans la croissance de Pelican, qui s'appuie sur de solides bases pour diversifier son offre dans le marché nord-américain et international du plein air.

« L'acquisition de GSI Outdoors, notre troisième depuis 2019, nous permet de poursuivre notre ambition d'être un leader écoresponsable de premier plan dans le secteur de l'équipement de plein air en investissant dans un portfolio de marques renommées répondant au désir grandissant de la population de se connecter davantage avec la nature. Alors que nos dernières acquisitions consolidaient notre position de tête dans le secteur des sports de pagaie, des embarcations de pêche et des accessoires nautiques, l'intégration de GSI Outdoors dans notre giron nous permet de diversifier nos activités et de faire une entrée remarquable dans un secteur ayant démontré une croissance soutenue depuis plusieurs années et avec un potentiel fort intéressant pour les années à venir », a déclaré Danick Lavoie, président et chef de la direction de Pelican International.

Cap sur la croissance et la diversification

Forte d'une riche histoire d'une cinquantaine d'années, l'entreprise familiale québécoise s'est taillé une place de choix dans le coeur des amateurs de plein air et de sports nautiques. Aujourd'hui, Pelican International a l'ambition d'élargir son offre aux amateurs de la nature en sortant de l'eau et en les accompagnant autour de la table de pique-nique grâce à l'intégration d'un autre entreprise familiale, GSI Outdoors, et son équipement innovant pour le camping.

Établi à Spokane, dans l'État de Washington, États-Unis, GSI Outdoors développe et distribue une gamme complète d'ustensiles de cuisine pour le camping et d'accessoires de plein air depuis plus de 35 ans.

« C'est notre amour du plein air et notre volonté d'offrir des produits de qualité pour la cuisine et les repas en plein air qui nous a motivés, en 1985, à fonder GSI Outdoors. Aujourd'hui, notre engagement reste le même et nous avons trouvé en Pelican International, le partenaire idéal pour propulser l'entreprise encore plus loin », ont réagi Don, Ian, et Kathy Scott, cofondateurs. Ian et Don resteront à la tête de l'entreprise afin d'entamer le prochain cycle de croissance de GSI Outdoors.

Un secteur en effervescence

Selon le North American Camping Report 2021, les perspectives de croissance du marché du plein air et du camping étaient excellentes, et ce, bien avant la pandémie qui a provoqué un engouement sans précédent pour les activités et les produits de plein air. En 2021, le marché mondial était estimé à 15 milliards $US et devrait atteindre 21 milliards $US en 2026, ce qui laisse présager une demande soutenue pour les produits de camping en général.

« Pelican entend mettre à profit rapidement la notoriété, les canaux de distribution ainsi que les capacités d'approvisionnement et d'innovation des deux entreprises pour en offrir davantage à nos détaillants et répondre aux attentes et aux aspirations des adeptes du camping, de la pêche et des sports de pagaie », de conclure le président et chef de la direction de Pelican International, Danick Lavoie.

Avec l'arrivée de GSI Outdoors au sein du groupe Pelican, l'entreprise lavalloise comptera désormais plus de 1 100 employés en Amérique du Nord, des ventes de plusieurs centaines de millions de dollars et un portefeuille d'entreprises et de marques bien établies.

À propos de Pelican

Pelican est un leader mondial dans l'industrie des sports de pagaie et des sports nautiques. Réputé pour sa qualité exceptionnelle, son innovation et son expertise, Pelican est devenu la principale autorité mondiale dans la conception et la fabrication de kayaks, de canoës, de pédalos, de planches à pagaie, de bateaux de pêche et d'accessoires de sports nautiques.

En tant que force motrice internationale au sein de l'industrie, Pelican et son groupe d'entreprises offrent aux amateurs de sports de pagaie et de plein air une gamme diversifiée de produits par le biais de son portefeuille de marques bien connues : Pelican®, Wilderness Systems®, Perception®, Dagger®, Mad River Canoe®, Harmony Gear®, Advanced Elements, Adventure technology et Boardworks®.

Pelican International possède trois sites de fabrication en Amérique du Nord - cette empreinte de distribution stratégiquement située permet à notre clientèle de se procurer facilement des kayaks, des planches à pagaie et des bateaux partout où elle choisit de profiter de l'eau.

À propos de GSI Outdoors

GSI Outdoors est une entreprise familiale qui fabrique des produits d'hydratation, des ustensiles de cuisine et des produits de restauration qui procurent le confort de la cuisine familiale en plein air. Depuis 1985, GSI Outdoors produit des équipements de restauration innovants pour une utilisation au camping, sur les sentiers et partout ailleurs.

Pelican est accompagné par Reed Smith LLP en tant que conseiller juridique.

GSI est accompagné par Deloitte Corporate Finance LLC en tant que conseiller en fusions et acquisitions et Dentons LLP en tant que conseiller juridique.

