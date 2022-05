INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement de Nälkä Nutrition - L'unique entreprise offrant des boissons repas de superaliments biologiques faits au Québec





MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Nälkä Nutrition invite les représentants des médias à une soirée de lancement promouvant une nouvelle entreprise québécoise prometteuse dans le domaine agroalimentaire. Cet événement se déroulera en présence des mentors de l'entreprise, Jessica Harnois - Présidente des vins Bù et Daniel Lacoste - Vice-président ventes, marketing & distribution chez la Boulangerie St-Méthode.

Quoi : Lancement de Nälkä Nutrition, une entreprise agroalimentaire innovante, et de ses quatre boissons repas (vanille matcha, café érable, chocolat noir, super baies).

Quand : Jeudi, le 26 mai 2022

Heure : 17h

Où : Café SAT, 6 Pl. du Marché, Montréal, QC H2X 2S6

Les journalistes qui souhaitent assister au lancement doivent confirmer leur présence avant 17 h, le lundi 25 mai 2022 :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-de-lancement-les-boissons-repas-biologiques-nalka-nutrition-327625565887

À propos de Nälkä Nutrition

Déborah Coffre et Simon Roy-Dufort, tous deux professionnels de la santé, ont vu leur mode de vie changer drastiquement après l'arrivée de leur premier enfant. Cherchant à s'alimenter de façon rapide, saine et complète, ils ont décidé de créer la solution parfaite en fondant Nälkä Nutrition.

Avec ces nouveaux produits, l'entreprise permettra aux grandes chaines de café ainsi qu'aux cafés indépendants d'offrir des boissons santé à leurs consommateurs recherchant un produit sain et complet prêt-à-boire.

Innovante dans le domaine des alternatives de repas au Canada, Nälkä a pour mission de donner aux gens le pouvoir de se nourrir sainement et simplement. Que ce soit pour un déjeuner rapide ou un repas moins calorique, Nälkä offre des boissons produites au Québec et 100% biologiques. Chaque produit contient deux portions de fruits et légumes, 17-18g de protéines végétales et une portion d'avoine sans gluten. Offerts en prêt-à-boire dans les cafés ou en portion individuelle en ligne et dans les épiceries, ces boissons sont véganes et sans gluten, soja, arachide, produit laitier ni sucre ajouté. Elles sont offertes en portion individuelle devant être mélangée à 325-350ml d'eau ou de lait. Avec ces délicieuses boissons repas offertes en quatre saveurs (vanille matcha, chocolat noir, super baies et café érable), manger sainement et rapidement n'aura jamais été aussi simple! Pour plus d'information, consultez nalkanutrition.ca.

Liens connexes : www.nalkanutrition.ca

SOURCE Nälkä Nutrition

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 12:58 et diffusé par :