INONDATIONS PRINTANIÈRES : LA VIGILANCE DES VILLÉGIATEURS ET VILLÉGIATRICES EST DE MISE





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle à la population qu'en raison de la crue printanière des eaux, certains chemins et ponts multiusages situés sur les terres publiques pourraient être à risques d'être inondés. La période de dégel ainsi que les précipitations des derniers jours dans quelques secteurs pourraient avoir un effet sur la stabilité de certains chemins.

Le long congé de la fin de semaine, couplé à l'ouverture de la pêche, est une période prisée par les villégiateurs et villégiatrices qui souhaitent accéder à leur chalet. Si vous êtes dans cette situation, nous vous rappelons les bonnes pratiques.

Il convient de bien planifier les activités en forêt ou aux abords des lacs et des cours d'eau, d'y circuler avec prudence et d'éviter tout déplacement pouvant compromettre votre sécurité. Nous demandons votre collaboration en respectant toute consigne diffusée dans une région ainsi que la signalisation qui s'y rapporte. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des chemins en milieu forestier ou pour signaler des dommages aux chemins, ponts et ponceaux en forêt, vous pouvez communiquer avec les bureaux régionaux du MFFP.

Quelques rappels de bonnes pratiques

Adaptez votre conduite

Soyez prudent et adaptez votre conduite en fonction des conditions routières puisque plusieurs chemins multiusages, qu'ils soient ou non en gravier, sont conçus de façon telle qu'ils peuvent rendre la limite de vitesse de 70 km/h non sécuritaire.

Vous circulez en milieu isolé? Soyez prévoyant

Selon la saison, prévoyez d'apporter : des vêtements chauds et une couverture d'urgence compacte en polyester aluminisé. Munissez-vous d'une trousse de premiers soins et apportez de la nourriture sèche, des bouteilles d'eau, des chandelles, des allumettes en bois, une lampe de poche, des câbles de survoltage et une corde de remorquage. Informez un proche de vos déplacements en forêt. Il est également recommandé de prévoir des moyens de communication adaptés, par ex. se munir de cartes GPS à jour et prévoir que les réseaux cellulaires ne sont pas disponibles partout sur le territoire.

À l'approche d'un pont, soyez prudent

À l'approche d'un pont, suivez les indications affichées sur les panneaux de circulation et réduisez votre vitesse. Prenez note que la priorité est laissée aux véhicules lourds. Un pont fermé n'a plus de capacité portante et ne permet pas le passage de véhicules; ne vous risquez donc pas à le traverser même s'il semble carrossable à première vue.

